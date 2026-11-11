Графіки відключення світла в Запоріжжі на 12 листопада опубліковано офіційно. Через плановий ремонт електрообладнання частина будинків залишиться без електропостачання протягом кількох годин.

Відключення світла в Запоріжжі 12 листопада торкнеться десятків адрес у різних районах міста. Причина - плановий ремонт електрообладнання, який триватиме у два часові проміжки.

У четвер, 12 листопада, знеструмлення заплановано з 09:00 до 17:00 та з 10:00 до 17:00. Перший блок охоплює значну частину житлових вулиць правого берега, другий - переважно острів Хортицю та набережну зону.

Графіки відключення світла в Запоріжжі на 12 листопада публікує офіційний сайт «Запоріжжяобленерго». Енергетики просять мешканців заздалегідь зарядити телефони та павербанки.

З 09:00 до 17:00 без світла лишаться будинки на вулицях Авіаційна, Барикадна, Варнацька (Кам'янська), Григорія Квітки-Основ'яненка (Петровського), Грушева, Діагональна, Естонська, Єрмака, Заводська, Заповітна (Батайська), Культурна, Леоніда Каденюка (Чкалова), Магдебурзька (Попова), Марка Безручка (Кутузова), Олександра Говорухи (Радгоспна), Парашутна, Планерна, Садова, Святоволодимирівська (Калініна), Слав'янська, Снайперська, Степова, Таврійська, Тарасівська, Української діаспори, Цитрусова, Ясельна, а також проспект Моторобудівників та провулки Генічеський і Моринецький.

З 10:00 до 17:00 електрики не буде на вулиці Будинок відпочинку, Лісництво, Набережна, Наукове містечко, Січ та на острові Хортиця. Тут ремонтні роботи триватимуть сім годин поспіль.

Мешканцям варто зважити, що під час планових робіт можливі короткочасні повторні вимкнення після завершення відновлення. Повний перелік адрес із номерами будинків можна переглянути на офіційному ресурсі енергокомпанії.

Раніше Politeka повідомляла, опубліковано графіки відключення світла в Запоріжжі на тиждень з 9 по 15 листопада.