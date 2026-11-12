Общий долг украинцев за жилищно-коммунальные услуги достиг 104,2 млрд грн по состоянию на конец июня 2026 года, сообщает Госстат.

Долги за коммуналку и правила отключения услуг снова в центре внимания: по состоянию на конец июня 2026 года общая задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги, по данным Госстата, достигла 104,2 млрд гривен.

Больше всего люди должны за тепло и горячую воду - 33,8 млрд грн. На втором месте газоснабжение и распределение газа: 29,1 млрд грн. Третье место - электроэнергия, там долг составляет 17,3 млрд грн.

Остальная сумма распределилась так: за холодную воду и водоотведение украинцы недоплатили 10,5 млрд грн, за управление многоквартирными домами - 10,1 млрд грн, а за вывоз мусора - 3,4 млрд грн.

За десять лет задолженность выросла в разы. В 2016 году она была на уровне 23,5 млрд грн, к 2020-му выросла до 73,6 млрд грн, а в течение 2021 года - до 81,4 млрд грн. После начала полномасштабной войны Госстат прекратил публиковать эти данные и возобновил только в прошлом году.

Если считать от довоенного 2021 года, за годы большой войны долг украинцев за коммуналку вырос почти на 23 млрд грн.

Что будет за долг и как его взыскивают

Сейчас наказывать за неуплату почти нечем: на время военного положения правительство запретило начислять пеню и штрафы за неуплату коммуналки, а также отключать потребителей от услуг и принудительно взыскивать долги за жилищно-коммунальные услуги. Но когда мораторий завершится, долг никуда не денется.

После этого поставщики смогут обратиться в суд, а через исполнительную службу - списывать средства с банковских счетов. Имеющийся долг, обычно более трех месяцев, также может стать основанием для отказа в назначении субсидии, пока человек не заключит договор реструктуризации.

Как избежать последствий и уменьшить долг

Проверьте платежки и передавайте фактические показатели счетчиков, чтобы не платить за неиспользованные объемы.

Оформите жилищную субсидию, если платеж за коммуналку забирает значительную часть дохода. Заявление и декларацию подают в Пенсионный фонд или через «Дію».

Заключите с поставщиком договор реструктуризации долга - тогда можно платить частями и одновременно сохранить право на субсидию.

В первую очередь закрывайте долги за электроэнергию и газ, ведь именно эти услуги чаще всего отключают за неуплату.

Напомним: на время военного положения в Украине действует мораторий на повышение тарифов на отопление, горячую воду и газ. Тариф на электроэнергию для населения остается на уровне 4,32 грн за кВт/ч, а специальные обязанности на рынке электроэнергии правительство продлило до 30 апреля 2027 года.

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