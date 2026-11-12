Загальний борг українців за житлово-комунальні послуги сягнув 104,2 млрд грн станом на кінець червня 2026 року, повідомляє Держстат.

Борги за комуналку та правила відключення послуг знову в центрі уваги: станом на кінець червня 2026 року загальна заборгованість українців за житлово-комунальні послуги, за даними Держстату, сягнула 104,2 млрд гривень.

Найбільше люди винні за тепло та гарячу воду - 33,8 млрд грн. На другому місці газопостачання й розподіл газу: 29,1 млрд грн. Третє місце - електроенергія, там борг становить 17,3 млрд грн.

Решта суми розподілилася так: за холодну воду та водовідведення українці недоплатили 10,5 млрд грн, за управління багатоквартирними будинками - 10,1 млрд грн, а за вивіз сміття - 3,4 млрд грн.

За десять років заборгованість виросла в рази. У 2016 році вона була на рівні 23,5 млрд грн, до 2020-го зросла до 73,6 млрд грн, а протягом 2021 року - до 81,4 млрд грн. Після початку повномасштабної війни Держстат припинив публікувати ці дані і відновив лише торік.

Якщо рахувати від довоєнного 2021 року, за роки великої війни борг українців за комуналку збільшився майже на 23 млрд грн.

Що буде за борг і як його стягують

Прямо зараз карати за несплату майже нічим: на час воєнного стану уряд заборонив нараховувати пеню та штрафи за несплату комуналки, а також відключати споживачів від послуг і примусово стягувати борги за житлово-комунальні послуги. Але коли мораторій завершиться, борг нікуди не зникне.

Після цього постачальники зможуть звернутися до суду, а через виконавчу службу - списувати кошти з банківських рахунків. Наявний борг, зазвичай понад три місяці, також може стати підставою для відмови у призначенні субсидії, поки людина не укладе договір реструктуризації.

Як уникнути наслідків і зменшити борг

Перевірте платіжки та передавайте фактичні показники лічильників, щоб не платити за невикористані обсяги.

Оформіть житлову субсидію, якщо платіж за комуналку забирає значну частину доходу. Заяву і декларацію подають до Пенсійного фонду або через «Дію».

Укладіть з постачальником договір реструктуризації боргу - тоді можна платити частинами і водночас зберегти право на субсидію.

Насамперед закривайте борги за електроенергію та газ, бо саме ці послуги найчастіше відключають за несплату.

Нагадаємо: на час воєнного стану в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду та газ. Тариф на електроенергію для населення лишається на рівні 4,32 грн за кВт/год, а спеціальні обов'язки на ринку електроенергії уряд продовжив до 30 квітня 2027 року.

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