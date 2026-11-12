Финансирования жилищных ваучеров в Украине ожидают более 36 тысяч ветеранов-переселенцев. При нынешнем уровне финансирования очередь может растянуться более чем на семь лет.

Помощь ветеранам в Украине охватывает немало программ, однако с жильем очередь растянулась на годы. Финансирования жилищных ваучеров ожидают более 36 тысяч ветеранов-переселенцев, а окончательных сроков, когда всем поступят деньги, государство так и не назвало.

В 2026 году на программу «Жилье для ВПЛ с ВОТ» выделили 6,6 млрд грн. На эти деньги жилье приобрели 3297 семей ветеранов-переселенцев с временно оккупированных территорий. Тем временем финансирования ожидают более 36 тысяч заявителей.

В целом государство согласовало более 41 тысячи заявок на жилищные ваучеры. Однако согласованная заявка еще не означает возможности купить квартиру или дом - большинство заявителей финансирование так и не получили.

Сколько денег есть и сколько нужно

Номинал одного жилищного ваучера - 2 млн грн. Для финансирования более 36 тысяч заявителей нужно более 72 млрд грн. На 2027 год планируют привлечь 10,1 млрд грн, и этих денег хватит примерно на 5 тысяч семей.

То есть очередь в семь раз превышает годовые возможности программы. Если финансирование останется на таком уровне, на покрытие нынешней очереди может понадобиться более семи лет, и это без учета новых заявителей.

Дополнительные деньги государство ищет и за границей. Правительство договорилось с Банком развития Совета Европы о привлечении еще 4 млрд грн, из которых первые 2 млрд грн ожидают получить до конца 2026 года.

Кто может получить ваучер и как он работает

Программа жилищных ваучеров создана для внутренне перемещенных лиц с временно оккупированных территорий. На первом этапе воспользоваться ею могут участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны, которые отвечают установленным требованиям.

После согласования заявки ваучер появляется в приложении «Дія». Получить эти деньги наличными нельзя - средства идут напрямую на покупку жилья.

Как оформить и что важно знать

Чтобы воспользоваться ваучером, после согласования заявки нужно отдельно подать обращение на бронирование средств. Если финансирования сейчас нет, заявителя ставят в электронную очередь до следующего поступления денег.

Сам ваучер действует пять лет, но это не значит, что деньги поступят сразу. Когда средства забронируют, у человека будет 60 дней на приобретение жилья. Если за это время покупку не завершить, бронирование отменят, а деньги вернут в программу для других заявителей.

Узнать свое место в очереди можно через правительственный контактный центр по номеру 1545, назвав оператору номер жилищного ваучера.

Нардеп Тарас Тарасенко, который поднял этот вопрос, предлагает показывать место в очереди прямо в электронном кабинете заявителя. По его словам, людям также стоит видеть, сколько средств поступило в программу, сколько ваучеров уже профинансировали и как быстро продвигается очередь.

«Может ли ветеран планировать свое будущее, если государство подтвердило его право на жилье, но не может сказать, когда обеспечит финансирование?», - отмечает депутат. Он настаивает на финансовом плане как минимум на три года и прозрачной информации о движении очереди.

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