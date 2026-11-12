На фінансування житлових ваучерів в Україні очікують понад 36 тисяч ветеранів-переселенців. За нинішнього рівня фінансування черга може розтягнутися більш ніж на сім років.

Допомога ветеранам в Україні охоплює чимало програм, однак із житлом черга розтягнулася на роки. На фінансування житлових ваучерів очікують понад 36 тисяч ветеранів-переселенців, а остаточних строків, коли всім надійдуть гроші, держава досі не назвала.

У 2026 році на програму «Житло для ВПО з ТОТ» виділили 6,6 млрд грн. За ці кошти житло придбали 3297 родин ветеранів-переселенців із тимчасово окупованих територій. Тим часом на фінансування чекають понад 36 тисяч заявників.

Загалом держава погодила понад 41 тисячу заявок на житлові ваучери. Однак погоджена заявка ще не означає можливості купити квартиру чи будинок - більшість заявників фінансування так і не отримали.

Скільки грошей є і скільки потрібно

Номінал одного житлового ваучера - 2 млн грн. Для фінансування понад 36 тисяч заявників потрібно більш ніж 72 млрд грн. На 2027 рік планують залучити 10,1 млрд грн, і цих коштів вистачить приблизно на 5 тисяч родин.

Тобто черга більш ніж у сім разів перевищує річні можливості програми. Якщо фінансування лишиться на такому рівні, на покриття нинішньої черги може знадобитися понад сім років, і це без урахування нових заявників.

Додаткові гроші держава шукає і за кордоном. Уряд домовився з Банком розвитку Ради Європи про залучення ще 4 млрд грн, з яких перші 2 млрд грн очікують отримати до кінця 2026 року.

Хто може отримати ваучер і як він працює

Програма житлових ваучерів створена для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. На першому етапі скористатися нею можуть учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, які відповідають установленим вимогам.

Після погодження заявки ваучер з'являється в застосунку «Дія». Отримати ці гроші готівкою не можна - кошти йдуть напряму на купівлю житла.

Як оформити і що важливо знати

Щоб скористатися ваучером, після погодження заявки потрібно окремо подати звернення на бронювання коштів. Якщо фінансування зараз немає, заявника ставлять в електронну чергу до наступного надходження грошей.

Сам ваучер діє п'ять років, але це не означає, що гроші надійдуть одразу. Коли кошти забронюють, у людини буде 60 днів на придбання житла. Якщо за цей час покупку не завершити, бронювання скасують, а гроші повернуть у програму для інших заявників.

Дізнатися своє місце в черзі можна через урядовий контактний центр за номером 1545, назвавши оператору номер житлового ваучера.

Нардеп Тарас Тарасенко, який порушив це питання, пропонує показувати місце в черзі прямо в електронному кабінеті заявника. За його словами, людям також варто бачити, скільки коштів надійшло в програму, скільки ваучерів уже профінансували і як швидко просувається черга.

«Чи може ветеран планувати своє майбутнє, якщо держава підтвердила його право на житло, але не може сказати, коли забезпечить фінансування?», - зазначає депутат. Він наполягає на фінансовому плані щонайменше на три роки й прозорій інформації про рух черги.

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