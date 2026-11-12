Допомога ветеранам в Україні охоплює чимало програм, однак із житлом черга розтягнулася на роки. На фінансування житлових ваучерів очікують понад 36 тисяч ветеранів-переселенців, а остаточних строків, коли всім надійдуть гроші, держава досі не назвала.

У 2026 році на програму «Житло для ВПО з ТОТ» виділили 6,6 млрд грн. За ці кошти житло придбали 3297 родин ветеранів-переселенців із тимчасово окупованих територій. Тим часом на фінансування чекають понад 36 тисяч заявників.

Ветерани у Львові купують житло за державними ваучерами

Загалом держава погодила понад 41 тисячу заявок на житлові ваучери. Однак погоджена заявка ще не означає можливості купити квартиру чи будинок - більшість заявників фінансування так і не отримали.

Скільки грошей є і скільки потрібно

Номінал одного житлового ваучера - 2 млн грн. Для фінансування понад 36 тисяч заявників потрібно більш ніж 72 млрд грн. На 2027 рік планують залучити 10,1 млрд грн, і цих коштів вистачить приблизно на 5 тисяч родин.

Тобто черга більш ніж у сім разів перевищує річні можливості програми. Якщо фінансування лишиться на такому рівні, на покриття нинішньої черги може знадобитися понад сім років, і це без урахування нових заявників.

Додаткові гроші держава шукає і за кордоном. Уряд домовився з Банком розвитку Ради Європи про залучення ще 4 млрд грн, з яких перші 2 млрд грн очікують отримати до кінця 2026 року.

Хто може отримати ваучер і як він працює

Програма житлових ваучерів створена для внутрішньо переміщених осіб із тимчасово окупованих територій. На першому етапі скористатися нею можуть учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни, які відповідають установленим вимогам.

Після погодження заявки ваучер з'являється в застосунку «Дія». Отримати ці гроші готівкою не можна - кошти йдуть напряму на купівлю житла.

Як оформити і що важливо знати

Щоб скористатися ваучером, після погодження заявки потрібно окремо подати звернення на бронювання коштів. Якщо фінансування зараз немає, заявника ставлять в електронну чергу до наступного надходження грошей.

Сам ваучер діє п'ять років, але це не означає, що гроші надійдуть одразу. Коли кошти забронюють, у людини буде 60 днів на придбання житла. Якщо за цей час покупку не завершити, бронювання скасують, а гроші повернуть у програму для інших заявників.

Дізнатися своє місце в черзі можна через урядовий контактний центр за номером 1545, назвавши оператору номер житлового ваучера.

Нардеп Тарас Тарасенко, який порушив це питання, пропонує показувати місце в черзі прямо в електронному кабінеті заявника. За його словами, людям також варто бачити, скільки коштів надійшло в програму, скільки ваучерів уже профінансували і як швидко просувається черга.

«Чи може ветеран планувати своє майбутнє, якщо держава підтвердила його право на житло, але не може сказати, коли забезпечить фінансування?», - зазначає депутат. Він наполягає на фінансовому плані щонайменше на три роки й прозорій інформації про рух черги.

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