Государство продолжает начислять украинцам по 2000 грн через приложение «Дія», и подать заявку можно ещё в ноябре и декабре. Однако эти деньги нельзя просто снять с карты - их нужно успеть потратить, иначе они сгорят.

Денежная помощь в Украине через «Дію» продолжает поступать - государство начисляет по 2000 грн на человека, и оформить её можно ещё в ноябре и декабре. Но есть важное условие: просто снять эти средства с карты не получится.

2000 гривен поступают в рамках программы «Зимняя єПідтримка». Деньги заходят на специальный счёт в «Дії», и потратить их можно только на определённые цели: оплату коммунальных услуг, лекарства, книги, образование, транспорт или билеты на культурные мероприятия.

Главное, о чём предупреждают в Минцифры, - у денег ограниченный срок действия. Если в течение двух месяцев с момента зачисления вы не воспользуетесь выплатой, её аннулируют, и средства вернутся в государственный бюджет.

Как оформить выплату 2000 грн

Подать заявку могут все совершеннолетние граждане Украины, у которых установлено приложение «Дія» с верифицированным аккаунтом. Программа ориентирована прежде всего на тех, кто нуждается в поддержке в зимний период.

Для этого нужно зайти в приложение, открыть раздел услуг, найти «Зимнюю єПідтримку» и подтвердить согласие на получение средств. Деньги заходят на карту «єПідтримка» или на виртуальную карту банка-партнёра в течение нескольких дней.

Что делать, чтобы не потерять деньги

Чтобы выплата не сгорела, её нужно использовать исключительно на разрешённые категории расходов. Оплатить можно коммунальные услуги, приобрести лекарственные средства, оплатить обучение или купить книги в украинских книжных магазинах.

Не стоит откладывать это на последний день: как только средства зачислены, планируйте расходы. Ведь после завершения двухмесячного срока остаток на счёте аннулируется, и вернуть его не получится.

Отдельно уточняют: наличные с такой карты снять невозможно, а перевод на другой счёт заблокирован. Поэтому заранее посчитайте, на что пойдут 2000 грн, и оплатите ими нужные услуги или товары.

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