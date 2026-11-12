Держава продовжує нараховувати українцям по 2000 грн через застосунок «Дія», і подати заявку можна ще у листопаді та грудні. Однак ці гроші не можна просто зняти з картки - їх треба встигнути витратити, інакше вони згорять.

Грошова допомога в Україні через «Дію» продовжує надходити - держава нараховує по 2000 грн на людину, і оформити її можна ще в листопаді та грудні. Але є важлива умова: просто зняти ці кошти з картки не вийде.

2000 гривень надходять у межах програми «Зимова єПідтримка». Гроші заходять на спеціальний рахунок у «Дії», і витратити їх можна лише на визначені цілі: оплату комунальних послуг, ліки, книги, освіту, транспорт або квитки на культурні заходи.

Головне, про що попереджають у Мінцифри, - гроші мають обмежений термін дії. Якщо протягом двох місяців з моменту зарахування ви не скористаєтеся виплатою, її анулюють, і кошти повернуться до державного бюджету.

Як оформити виплату 2000 грн

Подати заявку можуть усі повнолітні громадяни України, у яких встановлено застосунок «Дія» з верифікованим акаунтом. Програма орієнтована передусім на тих, хто потребує підтримки в зимовий період.

Для цього потрібно зайти в застосунок, відкрити розділ послуг, знайти «Зимову єПідтримку» та підтвердити згоду на отримання коштів. Гроші заходять на картку «єПідтримка» або на віртуальну картку банку-партнера протягом кількох днів.

Що робити, щоб не втратити гроші

Щоб виплата не згоріла, її треба використати виключно на дозволені категорії витрат. Оплатити можна комунальні послуги, придбати лікарські засоби, оплатити навчання або купити книжки в українських книгарнях.

Не варто відкладати це на останній день: як тільки кошти зараховано, плануйте витрати. Адже після завершення двомісячного терміну залишок на рахунку анулюється, і повернути його не вийде.

Окремо уточнюють: готівку з такої картки зняти неможливо, а переказ на інший рахунок заблоковано. Тому порахуйте заздалегідь, на що підуть 2000 грн, і сплатіть ними потрібні послуги чи товари.

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