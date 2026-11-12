Большинство украинских пенсионеров получают небольшие выплаты. Часть надбавок к пенсии можно оформить самостоятельно через Пенсионный фонд, не дожидаясь автоматических доплат.

Надбавки к пенсии в Украине можно оформить самостоятельно через Пенсионный фонд, не дожидаясь автоматических доплат. Большинство украинских пенсионеров получают небольшие выплаты, поэтому вопрос, как увеличить пенсию, остается актуальным.

Условия выхода на пенсию в 2026 году

В 2026 году выйти на пенсию можно в 60 лет при наличии 33 лет страхового стажа. Если стажа меньше, придется работать дольше: в 63 года - с 23 годами стажа, а в 65 лет - с 15 годами.

Размер выплат считают по формуле, учитывающей коэффициент стажа и коэффициент зарплаты. Поэтому увеличить пенсию можно, повлияв на один из этих показателей.

Продолжить работать после выхода на пенсию

Самый эффективный способ для работающего пенсионера - выйти на пенсию, но не увольняться. Таким людям каждые два года пересчитывают выплаты с учетом актуальной зарплаты.

Даже если зарплата за это время не выросла, страховой стаж увеличивается, поэтому сумма пенсии все равно становится выше.

Отложить выход на пенсию

Можно отложить выход на пенсию и начать получать выплаты не в 60, а в 63 или 65 лет. Статья 29 Закона Украины № 1058 предусматривает увеличение на 0,5% за каждый месяц стажа, если отсрочка до 60 месяцев, и на 0,75% за каждый месяц, если отсрочка превышает 60 месяцев.

Надбавка за сверхнормативный стаж

Женщины со стажем более 30 лет и мужчины со стажем более 35 лет могут оформить надбавку за каждый год сверх нормы. Доплата составляет не более 1% прожиточного минимума - то есть 25,95 гривни за год.

Например, женщина с 41-летним стажем имеет 11 лет сверх нормы, поэтому получит 285,45 гривни надбавки ежемесячно. В 2027 году прожиточный минимум вырастет, поэтому вместе с ним повысится и доплата.

Оптимизировать заработок

Если в течение жизни были периоды с низкой зарплатой, это может снизить размер пенсии. По статье 40 Закона Украины № 1058 пенсионер может исключить из расчета месяцы с невыгодной зарплатой, а стаж за них сохраняется.

Какие надбавки оформить самостоятельно

Некоторые доплаты, в частности возрастные, начисляют автоматически. Но для ряда надбавок нужно самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд.

Речь идет о надбавке за воспитание пяти и более детей, за проживание в горной местности или за уход за нетрудоспособным родственником.

Как оформить надбавку

Чтобы оформить доплату, обратитесь в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины или подайте заявление онлайн через личный кабинет на портале электронных услуг ПФУ.

К заявлению прилагают документы, подтверждающие право на надбавку: свидетельства о рождении детей, справку о проживании в горной местности или документы об уходе за нетрудоспособным родственником.

Докупить стаж

Если стажа для назначения пенсии не хватает, его можно докупить, заключив договор добровольного участия. Это выгодно только если не хватает небольшого периода: покупать 10 лет стажа нет смысла.

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