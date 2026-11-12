Більшість українських пенсіонерів отримують невеликі виплати. Частину надбавок до пенсії можна оформити самостійно через Пенсійний фонд, не чекаючи на автоматичні доплати.

Надбавки до пенсії в Україні можна оформити самостійно через Пенсійний фонд, не чекаючи на автоматичні доплати. Більшість українських пенсіонерів отримують невеликі виплати, тож питання, як збільшити пенсію, лишається актуальним.

Умови виходу на пенсію у 2026 році

У 2026 році вийти на пенсію можна у 60 років за наявності 33 років страхового стажу. Якщо стажу менше, доведеться працювати довше: у 63 роки - з 23 роками стажу, а в 65 років - з 15 роками.

Розмір виплат рахують за формулою, яка враховує коефіцієнт стажу та коефіцієнт зарплати. Тому збільшити пенсію можна, вплинувши на один із цих показників.

Продовжити працювати після виходу на пенсію

Найефективніший спосіб для працюючого пенсіонера - вийти на пенсію, але не звільнятися. Таким людям кожні два роки перераховують виплати з урахуванням актуальної зарплати.

Навіть якщо зарплата за цей час не зросла, страховий стаж збільшується, тому сума пенсії все одно стає вищою.

Відкласти вихід на пенсію

Можна відкласти вихід на пенсію та почати отримувати виплати не в 60, а в 63 або 65 років. Стаття 29 Закону України № 1058 передбачає збільшення на 0,5% за кожен місяць стажу, якщо відстрочка до 60 місяців, і на 0,75% за кожен місяць, якщо відстрочка перевищує 60 місяців.

Надбавка за понаднормативний стаж

Жінки зі стажем понад 30 років і чоловіки зі стажем понад 35 років можуть оформити надбавку за кожен рік понад норму. Доплата становить не більше 1% прожиткового мінімуму - тобто 25,95 гривні за рік.

Наприклад, жінка з 41-річним стажем має 11 років понад норму, тому отримає 285,45 гривні надбавки щомісяця. У 2027 році прожитковий мінімум зросте, тож разом із ним підвищиться й доплата.

Оптимізувати заробіток

Якщо протягом життя були періоди з низькою зарплатою, це може знизити розмір пенсії. За статтею 40 Закону України № 1058 пенсіонер може виключити з розрахунку місяці з невигідною зарплатою, а стаж за них зберігається.

Які надбавки оформити самостійно

Деякі доплати, зокрема вікові, нараховують автоматично. Але для низки надбавок треба самостійно звернутися до Пенсійного фонду.

Ідеться про надбавку за виховання п'яти і більше дітей, за проживання в гірській місцевості або за догляд за непрацездатним родичем.

Як оформити надбавку

Щоб оформити доплату, зверніться до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України або подайте заяву онлайн через особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ.

До заяви додають документи, які підтверджують право на надбавку: свідоцтва про народження дітей, довідку про проживання в гірській місцевості або документи про догляд за непрацездатним родичем.

Докупити стаж

Якщо стажу для призначення пенсії не вистачає, його можна докупити, уклавши договір добровільної участі. Це вигідно лише якщо бракує невеликого періоду: купувати 10 років стажу немає сенсу.

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