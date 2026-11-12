Украинцы, которые перешли на электроотопление, сохраняют право на субсидию, но для выплаты нужно переоформить документы. Рассказываем, какие именно и куда их подавать.

Субсидия на коммуналку украинцам с электроотоплением в этом сезоне сохраняется. Но чтобы получить выплату, документы придется переоформить заново, сообщает Inkorr.

Речь идет о семьях, которые перед новым отопительным сезоном отключились от центрального отопления и установили электрическое. Право на государственную помощь для них не исчезает, однако размер субсидии рассчитывают уже по другому нормативу.

После перехода на электроотопление меняется норма потребления электроэнергии, на которую начисляют субсидию. Такие домохозяйства имеют повышенный норматив, поэтому сумму помощи пересчитывают.

Какие документы нужно переоформить

Чтобы выплату продолжили по новому расчету, подают обновленный пакет документов:

заявление о назначении или перерасчете жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за помощью;

документ, подтверждающий наличие электроотопления (акт обследования, справка от облэнерго или паспорт электроустановки).

Куда подавать заявление

Оформить субсидию на электроотопление можно несколькими способами. Самый простой - подать заявление онлайн через «Дію». Документы также принимают в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины, который администрирует субсидии, и в ЦНАПах.

Еще один вариант - обратиться к уполномоченным лицам территориальной громады или старосте, которые передают документы в Пенсионный фонд.

Сколько дадут

Точную сумму каждой семье рассчитывают индивидуально: она зависит от доходов домохозяйства, количества зарегистрированных лиц и фактического потребления электроэнергии в пределах норматива.

Медлить с переоформлением не стоит. Если документы не обновить, субсидию могут начислять по старому расчету или вовсе приостановить выплату до выяснения обстоятельств.

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