Українці, які перейшли на електроопалення, зберігають право на субсидію, але для виплати потрібно переоформити документи. Розповідаємо, які саме й куди їх подавати.

Субсидія на комуналку українцям з електроопаленням цього сезону зберігається. Але щоб отримати виплату, документи доведеться переоформити заново, повідомляє Inkorr.

Йдеться про родини, які перед новим опалювальним сезоном відключилися від центрального опалення і встановили електричне. Право на державну допомогу для них не зникає, однак розмір субсидії розраховують уже за іншим нормативом.

Після переходу на електроопалення змінюється норма споживання електроенергії, на яку нараховують субсидію. Такі домогосподарства мають підвищений норматив, тому й суму допомоги перераховують.

Які документи потрібно переоформити

Щоб виплату продовжили за новим розрахунком, подають оновлений пакет документів:

заяву про призначення або перерахунок житлової субсидії;

декларацію про доходи і витрати осіб, які звернулися по допомогу;

документ, що підтверджує наявність електроопалення (акт обстеження, довідка від обленерго або паспорт електроустановки).

Куди подавати заяву

Оформити субсидію на електроопалення можна кількома способами. Найпростіший - подати заяву онлайн через «Дію». Документи також приймають у сервісних центрах Пенсійного фонду України, який адмініструє субсидії, та в ЦНАПах.

Ще один варіант - звернутися до уповноважених осіб територіальної громади або старости, які передають документи до Пенсійного фонду.

Скільки дадуть

Точну суму кожній родині розраховують індивідуально: вона залежить від доходів домогосподарства, кількості зареєстрованих осіб і фактичного споживання електроенергії в межах нормативу.

Зволікати з переоформленням не варто. Якщо документи не оновити, субсидію можуть нараховувати за старим розрахунком або взагалі призупинити виплату до з'ясування обставин.

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