Пенсионерам в Украине снова пересчитают выплаты. Каким может быть размер следующей индексации и сколько процентов добавят разным категориям.

Доплата к пенсии вырастет с 1300 до 1440 гривен уже с 2027 года, а теперь украинцам анонсировали еще один пересчет - полноценную индексацию, которую проводят ежегодно с 1 марта. Издание OBOZ.UA подсчитало, каким может быть ее размер.

Индексация пенсий - это не разовая акция, а ежегодный механизм, заложенный в законе. Ее проводят автоматически, без заявлений пенсионеров. Размер повышения каждый раз зависит от того, насколько за год выросли средняя зарплата и инфляция.

Какие были коэффициенты индексации в 2026 году

Чтобы понять, что ждет пенсионеров дальше, напомним, как выплаты пересчитывали в последний раз. В 2026 году действовало два разных коэффициента - в зависимости от того, когда человеку назначили пенсию.

Тем, кому выплаты назначили в течение 2025 года, коэффициент составил 1,024 - то есть пенсия выросла лишь на 2,4%. А вот пенсионерам, которым выплаты назначили до 2021 года, повышение оказалось заметнее: коэффициент 1,121 означал надбавку в 12,1%.

Такая разница объясняется просто. Правительство сознательно выравнивает ситуацию: старые пенсии, назначенные по более низким зарплатам, подтягивают быстрее, чтобы сократить разрыв с новыми выплатами.

Сколько сейчас получают пенсионеры на минимуме

После мартовского пересчета вырос и гарантированный минимум. Неработающим пенсионерам с 1 марта 2026 года доплачивают до 3 406 гривен независимо от стажа.

А тем, у кого есть полный страховой стаж - 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин, - минимальная пенсия для людей до 70 лет составляет 3 725 гривен.

Если расчетная пенсия выходит ниже этого уровня, государство автоматически добавляет разницу до минимума. Поэтому для самых бедных пенсионеров индексация фактически означает лишь обновление этих базовых сумм.

Чего ожидать от следующего пересчета

Точный процент будущей индексации назовут ближе к марту, когда станут известны окончательные показатели роста зарплат и инфляции за предыдущий год. Именно от этих двух цифр зависит коэффициент.

Журналисты OBOZ.UA, опираясь на динамику предыдущих лет, предполагают, что разрыв между коэффициентами для «старых» и «новых» пенсий снова сохранится, а общий процент повышения останется в пределах двузначного для самых давних выплат.

Вместе с тем важно понимать: чем раньше человеку назначили пенсию, тем больше индексаций он успел получить. Тот, кто вышел на пенсию раньше, уже несколько раз прошел через пересчет, тогда как свежие выплаты растут медленнее.

Что делать пенсионеру сейчас

Для самого пенсионера подготовка к индексации не требует никаких действий: никаких заявлений или справок подавать не нужно, пересчет происходит автоматически. Но есть несколько моментов, которые лучше проверить заранее.

Убедитесь, что ваш страховой стаж полностью учтен в реестре Пенсионного фонда. Для этого можно заказать справку ОК-7 через портал электронных услуг ПФУ или в сервисном центре.

Если после назначения пенсии вы продолжали работать, имейте в виду: работающим пенсионерам индексация засчитывается, но пересчет за стаж, приобретенный после назначения, проводят отдельно. Уточнить свою ситуацию можно в любом отделении ПФУ или по телефону горячей линии.

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