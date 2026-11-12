Пенсіонерам в Україні знову перерахують виплати. Яким може бути розмір наступної індексації та скільки відсотків додадуть різним категоріям.

Доплата до пенсії зросте з 1300 до 1440 гривень вже з 2027 року, а тепер українцям анонсували ще один перерахунок - повноцінну індексацію, яку проводять щороку з 1 березня. Видання OBOZ.UA підрахувало, яким може бути її розмір.

Індексація пенсій - це не разова акція, а щорічний механізм, закладений у законі. Її проводять автоматично, без заяв пенсіонерів. Розмір підвищення щоразу залежить від того, на скільки за рік зросли середня зарплата та інфляція.

Які були коефіцієнти індексації у 2026 році

Щоб зрозуміти, що чекає на пенсіонерів далі, нагадаємо, як виплати перераховували востаннє. У 2026 році діяло два різні коефіцієнти - залежно від того, коли людині призначили пенсію.

Тим, кому виплати призначили протягом 2025 року, коефіцієнт становив 1,024 - тобто пенсія зросла лише на 2,4%. А от пенсіонерам, яким виплати призначили до 2021 року, підвищення виявилося відчутнішим: коефіцієнт 1,121 означав надбавку в 12,1%.

Така різниця пояснюється просто. Уряд свідомо вирівнює ситуацію: старі пенсії, призначені за нижчими зарплатами, підтягують швидше, щоб скоротити розрив із новими виплатами.

Скільки зараз отримують пенсіонери на мінімумі

Після березневого перерахунку зріс і гарантований мінімум. Непрацюючим пенсіонерам з 1 березня 2026 року доплачують до 3 406 гривень незалежно від стажу.

А тим, у кого є повний страховий стаж - 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, - мінімальна пенсія для людей до 70 років становить 3 725 гривень.

Якщо розрахункова пенсія виходить нижчою за цей рівень, держава автоматично додає різницю до мінімуму. Тож для найбідніших пенсіонерів індексація фактично означає лише оновлення цих базових сум.

Чого очікувати від наступного перерахунку

Точний відсоток майбутньої індексації назвуть ближче до березня, коли стануть відомими остаточні показники зростання зарплат та інфляції за попередній рік. Саме від цих двох цифр залежить коефіцієнт.

Журналісти OBOZ.UA, спираючись на динаміку попередніх років, припускають, що розрив між коефіцієнтами для «старих» і «нових» пенсій знову збережеться, а загальний відсоток підвищення залишиться в межах двоцифрового для найдавніших виплат.

Водночас важливо розуміти: чим раніше людині призначили пенсію, тим більше індексацій вона встигла отримати. Той, хто вийшов на пенсію раніше, вже кілька разів пройшов через перерахунок, тоді як свіжі виплати зростають повільніше.

Що робити пенсіонеру зараз

Для самого пенсіонера підготовка до індексації не потребує жодних дій: жодних заяв чи довідок подавати не треба, перерахунок відбувається автоматично. Але є кілька моментів, які краще перевірити завчасно.

Переконайтеся, що ваш страховий стаж повністю врахований у реєстрі Пенсійного фонду. Для цього можна замовити довідку ОК-7 через портал електронних послуг ПФУ або в сервісному центрі.

Якщо після призначення пенсії ви продовжували працювати, майте на увазі: працюючим пенсіонерам індексація зараховується, але перерахунок за стажем, набутим після призначення, проводять окремо. Уточнити свою ситуацію можна в будь-якому відділенні ПФУ або за телефоном гарячої лінії.

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