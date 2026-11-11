Пенсионный фонд рассчитал жилищные субсидии на отопительный сезон 2026-2027. Деньги за октябрь украинцы получат в ноябре, а оформить помощь можно несколькими способами, в том числе онлайн. Рассказываем, кто имеет право на субсидию и что изменилось в расчете.

Жилищные субсидии на отопительный сезон уже рассчитаны - Пенсионный фонд завершил начисление помощи на оплату коммуналки, и деньги за октябрь украинцы получат в ноябре.

Отопительный сезон 2026-2027 стартовал 1 октября. Именно с этой даты ПФУ назначает жилищную субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Выплата начисляется ежемесячно, но деньги приходят в следующем месяце, поэтому за октябрь люди увидят средства на счетах уже в ноябре.

Субсидию назначают с месяца обращения и до конца отопительного сезона. То есть если подать заявление сейчас, помощь будет начисляться до весны 2027 года, пока длится отопительный период.

Важный нюанс: если человек обратится за субсидией в течение двух месяцев с начала отопительного сезона - то есть до 1 декабря - и не укажет в заявлении другой месяц, выплату назначат задним числом с 1 октября.

От даты, которую человек укажет в заявлении, зависит и то, за какие кварталы будут считать доход семьи. Если выплату оформляют с начала сезона, в расчет возьмут доходы за первый и второй кварталы 2026 года. Если же человек просит назначить субсидию именно с ноября, ПФУ учтет доходы за второй и третий кварталы.

Это напрямую влияет на размер помощи: сумма субсидии зависит от доходов домохозяйства. Чем они ниже, тем большую часть коммуналки компенсирует государство.

Как оформить субсидию

Подать документы на жилищную субсидию можно несколькими способами:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины;

почтой на адрес территориального органа фонда;

онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через центры предоставления административных услуг (ЦНАП) или портал "Дія".

Порядок назначения субсидий определяет постановление Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 года № 848. Именно она устанавливает срок до 1 декабря, когда можно получить выплату задним числом с начала сезона.

Раньше Politeka сообщала, за какие месяцы ПФУ считает зарплату и пенсию для назначения субсидии.

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