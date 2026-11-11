Пенсійний фонд розрахував житлові субсидії на опалювальний сезон 2026-2027. Гроші за жовтень українці отримають у листопаді, а оформити допомогу можна кількома способами, зокрема онлайн. Розповідаємо, хто має право на субсидію та що змінилося в розрахунку.

Житлові субсидії на опалювальний сезон уже розраховано - Пенсійний фонд завершив нарахування допомоги на оплату комуналки, і гроші за жовтень українці отримають у листопаді.

Опалювальний сезон 2026-2027 стартував 1 жовтня. Саме з цієї дати ПФУ призначає житлову субсидію на оплату житлово-комунальних послуг. Виплата нараховується щомісяця, але кошти приходять наступного місяця, тому за жовтень люди побачать гроші на рахунках уже в листопаді.

Субсидію призначають з місяця звернення і до кінця опалювального сезону. Тобто якщо подати заяву зараз, допомога нараховуватиметься аж до весни 2027 року, поки триває опалювальний період.

Важливий нюанс: якщо людина звернеться за субсидією протягом двох місяців від початку опалювального сезону - тобто до 1 грудня - і не вкаже в заяві інший місяць, виплату призначать заднім числом з 1 жовтня.

Від дати, яку людина вкаже в заяві, залежить і те, за які квартали рахуватимуть дохід сім'ї. Якщо виплату оформлюють з початку сезону, у розрахунок візьмуть доходи за перший та другий квартали 2026 року. Якщо ж людина просить призначити субсидію саме з листопада, ПФУ врахує доходи за другий і третій квартали.

Це напряму впливає на розмір допомоги: сума субсидії залежить від доходів домогосподарства. Чим вони нижчі, тим більшу частину комуналки компенсує держава.

Як оформити субсидію

Подати документи на житлову субсидію можна кількома способами:

особисто у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

поштою на адресу територіального органу фонду;

онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або мобільний додаток "Пенсійний фонд";

через центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) або портал "Дія".

Порядок призначення субсидій визначає постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 року № 848. Саме вона встановлює строк до 1 грудня, коли можна отримати виплату заднім числом з початку сезону.

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