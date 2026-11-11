Подорожание газа и света в Украине обсуждают уже не первый месяц, однако в декабре для абсолютного большинства бытовых потребителей цена кубометра газа не изменится. «Нафтогаз Украины» подтвердил, что с 1 декабря клиенты по годовому договору будут и дальше платить 7,96 гривни за кубометр с НДС.
Тарифный план «Фиксированный» действует с 1 мая 2026 года по 30 апреля 2027 года включительно. Поэтому в течение всего отопительного сезона, включая декабрь и следующие зимние месяцы, стоимость газа для его пользователей пересматривать не будут.
Сумма в платежке будет зависеть только от того, сколько кубометров сожгло домохозяйство. Каждый кубометр начисляют по одинаковой фиксированной цене, поэтому чем больше потребление в холодные дни, тем больше сумма к оплате.
Рассчитываться за использованный газ нужно ежемесячно. Оплату необходимо внести до 25 числа месяца, следующего за расчетным. Счет можно получить в личном кабинете потребителя или через чат-бот компании.
Тарифом «Фиксированный» могут пользоваться и граждане, которым назначены субсидии или льготы. Переход на этот тарифный план никак не влияет на право получать государственную помощь и на ее начисление.
Сколько стоит газ в других компаниях
Около 98% бытовых потребителей Украины получают природный газ от «Нафтогаза». Остальные 2% обслуживаются у других поставщиков, где цена зависит от компании и выбранного тарифа - годового или месячного.
В ноябре 2026 года цены по годовым предложениям других газоснабжающих предприятий находились в пределах от 7,96 до 9,99 гривни за кубометр. В частности:
- «Тернопольоблгаз Сбыт» - 7,96 гривни;
- «Прикарпатэнерготрейд» - 7,98 гривни;
- ООО «ОККО Контракт» - 7,99 гривни;
- «Львовэнергосбыт» - 8,20 гривни;
- «Киевские энергетические услуги» и «Днепровские энергетические услуги» - 8,46 гривни каждая;
- «Ритейл Сервис» - 9,99 гривни.
Эти годовые тарифы предполагают сохранение установленных цен до конца апреля 2027 года.
Месячные тарифы могут пересмотреть
Иная ситуация с месячными коммерческими предложениями. Их стоимость поставщики могут пересмотреть уже с 1 декабря. В ноябре цены по таким тарифам выросли и в зависимости от компании составляли от 8,46 до 27,50 гривни за кубометр.
В отличие от годовых договоров, месячные предложения не гарантируют одинаковую цену в течение длительного периода.
Почему тарифы остаются неизменными
Повышение тарифов на газ для населения ограничено мораторием, действующим в Украине во время военного положения. Без его отмены увеличивать установленные цены нельзя.
Кабинет Министров подтвердил продление льготных тарифов на газ для населения и предприятий, производящих тепло. Они будут действовать до 31 марта, то есть фактически до завершения отопительного сезона.
«Это решение принято в условиях моратория на повышение тарифов, введенного парламентом на время военного положения, и с учетом сложной социально-экономической ситуации в стране», - пояснил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Как узнать свой тариф и сумму к оплате
Самый простой способ проверить, по какой цене вам начисляют газ, - зайти в личный кабинет на сайте своего поставщика или в его чат-бот. Там можно увидеть действующий тарифный план, дату, до которой он действует, и сумму к оплате.
Если вы клиент «Нафтогаза» по плану «Фиксированный», до конца апреля 2027 года цена останется на уровне 7,96 гривни за кубометр. Показания счетчика достаточно передавать вовремя, а счет оплачивать до 25 числа следующего месяца.
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