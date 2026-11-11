З 1 грудня 2026 року тариф на газ для побутових клієнтів «Нафтогазу» залишиться на рівні 7,96 гривні за кубометр із ПДВ. Ціну не переглядатимуть, оскільки вона закріплена річним договором «Фіксований».

Подорожчання газу та світла в Україні обговорюють уже не перший місяць, однак у грудні для абсолютної більшості побутових споживачів ціна кубометра газу не зміниться. «Нафтогаз України» підтвердив, що з 1 грудня клієнти за річним договором і далі платитимуть 7,96 гривні за кубометр із ПДВ.

Тарифний план «Фіксований» діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Тож протягом усього опалювального сезону, включно з груднем та наступними зимовими місяцями, вартість газу для його користувачів не переглядатимуть.

Сума в платіжці залежатиме лише від того, скільки кубометрів спалило домогосподарство. Кожен кубометр нараховують за однаковою фіксованою ціною, тому що більше споживання в холодні дні, то більша сума до сплати.

Розраховуватися за використаний газ треба щомісяця. Оплату потрібно внести до 25 числа місяця, який настає після розрахункового. Рахунок можна отримати в особистому кабінеті споживача або через чат-бот компанії.

Тарифом «Фіксований» можуть користуватися й громадяни, яким призначено субсидії чи пільги. Перехід на цей тарифний план ніяк не впливає на право отримувати державну допомогу та на її нарахування.

Скільки коштує газ в інших компаній

Близько 98% побутових споживачів України отримують природний газ від «Нафтогазу». Решта 2% обслуговуються в інших постачальників, де ціна залежить від компанії та обраного тарифу - річного чи місячного.

У листопаді 2026 року ціни за річними пропозиціями інших газопостачальних підприємств перебували в межах від 7,96 до 9,99 гривні за кубометр. Зокрема:

«Тернопільоблгаз Збут» - 7,96 гривні;

«Прикарпатенерготрейд» - 7,98 гривні;

ТОВ «ОККО Контракт» - 7,99 гривні;

«Львівенергозбут» - 8,20 гривні;

«Київські енергетичні послуги» та «Дніпровські енергетичні послуги» - 8,46 гривні кожна;

«Рітейл Сервіс» - 9,99 гривні.

Ці річні тарифи передбачають збереження встановлених цін до кінця квітня 2027 року.

Місячні тарифи можуть переглянути

Інакша ситуація з місячними комерційними пропозиціями. Їхню вартість постачальники можуть переглянути вже з 1 грудня. У листопаді ціни за такими тарифами зросли і залежно від компанії становили від 8,46 до 27,50 гривні за кубометр.

На відміну від річних договорів, місячні пропозиції не гарантують однакову ціну протягом тривалого періоду.

Чому тарифи лишаються незмінними

Підвищення тарифів на газ для населення обмежене мораторієм, який діє в Україні під час воєнного стану. Без його скасування збільшувати встановлені ціни не можна.

Кабінет Міністрів підтвердив продовження пільгових тарифів на газ для населення та підприємств, що виробляють тепло. Вони діятимуть до 31 березня, тобто фактично до завершення опалювального сезону.

«Це рішення ухвалено в умовах мораторію на підвищення тарифів, запровадженого парламентом на час воєнного стану, і з огляду на складну соціально-економічну ситуацію в країні», - пояснив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Як дізнатися свій тариф і суму до сплати

Найпростіший спосіб перевірити, за якою ціною вам нараховують газ, - зайти в особистий кабінет на сайті свого постачальника або в його чат-бот. Там можна побачити чинний тарифний план, дату, до якої він діє, і суму до сплати.

Якщо ви клієнт «Нафтогазу» за планом «Фіксований», до кінця квітня 2027 року ціна лишатиметься 7,96 гривні за кубометр. Лічильник достатньо передавати вчасно, а рахунок оплачувати до 25 числа наступного місяця.

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