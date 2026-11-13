Украинцы, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут обратиться в «Каритас Украины» за денежной, гуманитарной, медицинской и жилищной поддержкой.

Денежная помощь для ВПЛ в Украине - не единственный вид поддержки для тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах. «Каритас Украины» выдает деньги на продукты, лекарства, коммуналку и отопление, а также помогает с временным жильем и восстановлением поврежденных домов.

Как сообщает Соцпортал, организация предоставляет несколько видов поддержки. Кроме денежных выплат, люди могут получить горячее питание, гуманитарные наборы, медицинские консультации, психологическую помощь и уход на дому.

Отдельные программы предусматривают временное размещение переселенцев, помощь с оплатой аренды и ремонтом поврежденных домов. Во время эвакуации людей обеспечивают средствами гигиены и помогают подготовиться к зиме.

Также действуют проекты профессионального обучения, поддержки предпринимательства и восстановления источников дохода. Это помогает людям не только пережить сложный период, но и вернуться к самостоятельной жизни.

Кто может рассчитывать на помощь

В зависимости от программы поддержку могут получить внутренне перемещенные лица, пожилые люди, люди с инвалидностью и тяжелыми заболеваниями, многодетные семьи, семьи с детьми, ветераны, а также те, кто пострадал от обстрелов.

Приоритет определяют индивидуальные обстоятельства: потеря жилья, уровень доходов, состояние здоровья и другие факторы уязвимости. При этом наличие статуса само по себе не гарантирует выплату - решение зависит от условий проекта, оценки потребностей и доступного финансирования.

Как подать заявку

Чтобы узнать, какие программы действуют в конкретной громаде, нужно обратиться в ближайшее отделение «Каритас». На официальной странице опубликована карта местных организаций с контактами и перечнем услуг.

Куда звонить и какие документы нужны

Работает бесплатная горячая линия: 0 800 336 734. Звонки принимают с понедельника по пятницу с 09:30 до 16:00. Сотрудники помогут определить, какая поддержка доступна, и объяснят порядок оформления.

Регистрацию в зависимости от программы могут проводить лично, через электронную анкету или с помощью мобильных бригад. Обычно нужны паспорт и документы о составе семьи. Дополнительно могут попросить справку о статусе ВПЛ, документы об инвалидности, состоянии здоровья, доходах или повреждении жилья.

Экстренные обращения могут рассматривать в течение суток, большинство других - в пределах двух-пяти рабочих дней. Сроки предоставления конкретной помощи зависят от программы.

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