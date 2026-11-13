Українці, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть звернутися до «Карітасу України» за грошовою, гуманітарною, медичною та житловою підтримкою.

Грошова допомога для ВПО в Україні - не єдиний вид підтримки для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах. «Карітас України» видає гроші на продукти, ліки, комуналку й опалення, а також допомагає з тимчасовим житлом і відновленням пошкоджених будинків.

Як повідомляє Соцпортал, організація надає кілька видів підтримки. Крім грошових виплат, люди можуть отримати гаряче харчування, гуманітарні набори, медичні консультації, психологічну допомогу та догляд на дому.

Окремі програми передбачають тимчасове розміщення переселенців, допомогу з оплатою оренди та ремонтом пошкоджених будинків. Під час евакуації людей забезпечують засобами гігієни та допомагають підготуватися до зими.

Також діють проєкти професійного навчання, підтримки підприємництва та відновлення джерел доходу. Це допомагає людям не лише пережити складний період, а й повернутися до самостійного життя.

Хто може розраховувати на допомогу

Залежно від програми підтримку можуть отримати внутрішньо переміщені особи, люди похилого віку, люди з інвалідністю та важкими захворюваннями, багатодітні сім'ї, сім'ї з дітьми, ветерани, а також ті, хто постраждав від обстрілів.

Пріоритет визначають індивідуальні обставини: втрата житла, рівень доходів, стан здоров'я та інші фактори вразливості. При цьому наявність статусу сама по собі не гарантує виплату - рішення залежить від умов проєкту, оцінки потреб і доступного фінансування.

Як подати заявку

Щоб дізнатися, які програми діють у конкретній громаді, треба звернутися до найближчого відділення «Карітас». На офіційній сторінці опубліковано карту місцевих організацій із контактами та переліком послуг.

Куди телефонувати та які документи потрібні

Працює безкоштовна гаряча лінія: 0 800 336 734. Дзвінки приймають з понеділка по п'ятницю з 09:30 до 16:00. Співробітники допоможуть визначити, яка підтримка доступна, та пояснять порядок оформлення.

Реєстрацію залежно від програми можуть проводити особисто, через електронну анкету або за допомогою мобільних бригад. Зазвичай потрібні паспорт і документи про склад сім'ї. Додатково можуть попросити довідку про статус ВПО, документи про інвалідність, стан здоров'я, доходи або пошкодження житла.

Екстрені звернення можуть розглядати протягом доби, більшість інших - у межах двох-п'яти робочих днів. Терміни надання конкретної допомоги залежать від програми.

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