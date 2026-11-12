В 2026 году правила декретного отпуска не изменились: он начинается с 30-й недели беременности и по стандарту длится 126 календарных дней. Размер выплат зависит от того, застрахована ли женщина, а государственная помощь по уходу за ребенком до года составляет 7000 гривен в месяц.

Государственные выплаты в Украине для родителей в 2026 году сохранили основные правила. Декретный отпуск по общему правилу начинается с 30-й недели беременности и длится 126 календарных дней.

Как сообщает Concord Fintech, медицинское заключение о временной нетрудоспособности формируют с 30-й недели беременности. При этом женщина имеет право работать и дальше: для этого врачу подают заявление с желаемой датой начала отпуска.

Сколько длится отпуск

Стандарт составляет 126 календарных дней. Если роды были осложненными или родилось двое либо больше детей, послеродовая часть увеличивается до 70 дней, а общая продолжительность - до 140 календарных дней.

Для женщин из 1-3 категорий лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, отпуск длится 180 календарных дней. Часть дородового отпуска можно перенести на послеродовой период, если нет медицинских противопоказаний, при этом общая продолжительность не меняется.

Какие выплаты предусмотрены в 2026 году

Для застрахованных работниц пособие по беременности и родам считают от средней зарплаты, с которой платили страховые взносы, и от страхового стажа. Поэтому сумма декретных у разных женщин отличается.

Незастрахованным женщинам, в частности безработным, положена государственная помощь. В 2026 году ее размер составляет 7000 гривен в месяц.

Уход за ребенком до 3 лет и новая выплата

После завершения декрета мать, отец, бабушка, дедушка или другие родственники могут оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет. Его разрешено использовать полностью или частями.

Отдельно в 2026 году ввели государственную помощь по уходу за ребенком до одного года: 7000 гривен в месяц, а по уходу за ребенком с инвалидностью - 10500 гривен в месяц. Эта выплата не отменяет отпуск до трех лет.

Как оформить выплату

Работающим работницам пособие выплачивают на основании медицинского заключения, которое формирует врач. Незастрахованным женщинам для получения государственной помощи нужно обратиться в соответствующий орган и подать заявление с необходимыми сведениями.

Перечень документов определяет орган, в который обращается человек. А с 2027 года размер части государственных пособий будет определять закон о Государственном бюджете Украины на соответствующий год.

Ранее Politeka сообщала, как мать три года получала государственные деньги на ребенка.

Также Politeka сообщала, кто из ВПО может потерять денежную помощь на проживание.