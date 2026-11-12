У 2026 році правила декретної відпустки не змінилися: вона починається з 30-го тижня вагітності і за стандартом триває 126 календарних днів. Розмір виплат залежить від того, чи застрахована жінка, а державна допомога на догляд за дитиною до року становить 7000 гривень на місяць.

Державні виплати в Україні для батьків у 2026 році зберегли основні правила. Декретна відпустка за загальним правилом починається з 30-го тижня вагітності і триває 126 календарних днів.

Як повідомляє Concord Fintech, медичний висновок про тимчасову непрацездатність формують з 30-го тижня вагітності. Водночас жінка має право працювати й далі: для цього лікарю подають заяву з бажаною датою початку відпустки.

Скільки триває відпустка

Стандарт становить 126 календарних днів. Якщо пологи були ускладненими або народилося двоє чи більше дітей, післяпологова частина збільшується до 70 днів, а загальна тривалість - до 140 календарних днів.

Для жінок із 1-3 категорій осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, відпустка триває 180 календарних днів. Частину допологової відпустки можна перенести на післяпологовий період, якщо немає медичних протипоказань, при цьому загальна тривалість не змінюється.

Які виплати передбачені у 2026 році

Для застрахованих працівниць допомогу по вагітності та пологах рахують від середньої зарплати, з якої сплачували страхові внески, і від страхового стажу. Тому сума декретних у різних жінок відрізняється.

Незастрахованим жінкам, зокрема безробітним, належить державна допомога. У 2026 році її розмір становить 7000 гривень на місяць.

Догляд за дитиною до 3 років і нова виплата

Після завершення декрету мати, батько, баба, дід або інші родичі можуть оформити відпустку для догляду за дитиною до трьох років. Її дозволено використовувати повністю або частинами.

Окремо у 2026 році запровадили державну допомогу для догляду за дитиною до одного року: 7000 гривень на місяць, а для догляду за дитиною з інвалідністю - 10500 гривень на місяць. Ця виплата не скасовує відпустку до трьох років.

Як оформити виплату

Працюючим працівницям допомогу виплачують на підставі медичного висновку, який формує лікар. Незастрахованим жінкам для отримання державної допомоги треба звернутися до відповідного органу і подати заяву з необхідними відомостями.

Перелік документів визначає орган, до якого звертається людина. А з 2027 року розмір частини державних допомог визначатиме закон про Державний бюджет України на відповідний рік.

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