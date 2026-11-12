Украинские пенсионеры могут остаться без ежемесячных выплат на карте, если вовремя не пройдут идентификацию или длительное время не получают деньги. Об этом предупреждает издание «Эксперт» со ссылкой на Пенсионный фонд.

Пенсионные выплаты в Украине могут остановить без предупреждения - Пенсионный фонд приостанавливает перевод денег на карту, если человек не прошел идентификацию или длительное время не получает средства.

Об этом говорится в материале издания «Эксперт». По данным Пенсионного фонда, пенсия может «исчезнуть» с банковской карты даже без какого-либо уведомления.

Кому грозит остановка выплат

Первая причина - непрохождение идентификации. Речь прежде всего о пенсионерах, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц и получили его еще до 24 февраля 2022 года.

Таким людям нужно периодически подтверждать личность. Если этого не сделать вовремя, ПФУ приостанавливает выплату до момента прохождения проверки.

Вторая причина - длительное неполучение денег. Если на карту поступает пенсия, но человек месяцами не пользуется ею и не снимает средства, выплату могут поставить на паузу.

Отдельная группа риска - пенсионеры, которые выехали за границу и не сообщили об этом в Пенсионный фонд. Для них также действует требование подтвердить, что они живы и дальше имеют право на выплату.

Как пройти идентификацию

Подтвердить личность можно несколькими способами, и не обязательно лично идти в отделение.

В отделении Ощадбанка - с паспортом.

Через видеосвязь с работником Пенсионного фонда.

С помощью квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» в личном кабинете ПФУ.

За границей - в дипломатическом учреждении Украины.

После прохождения идентификации выплату возобновляют. Деньги, которые «зависли» за время проверки, обычно поступают на карту вместе со следующей пенсией.

Что делать, чтобы не потерять пенсию

Проще всего - время от времени пользоваться картой, на которую поступает пенсия: рассчитываться ею в магазине, снимать наличные или переводить часть средств. Это показывает, что человек активен и получает выплату.

Также стоит регулярно проверять состояние выплат в личном кабинете ПФУ или в приложении «Дія». Если пенсия вдруг перестала поступать, обратитесь в Пенсионный фонд: на горячей линии или в ближайшем сервисном центре.

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