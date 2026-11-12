Пенсионные выплаты в Украине могут остановить без предупреждения - Пенсионный фонд приостанавливает перевод денег на карту, если человек не прошел идентификацию или длительное время не получает средства.
Об этом говорится в материале издания «Эксперт». По данным Пенсионного фонда, пенсия может «исчезнуть» с банковской карты даже без какого-либо уведомления.
Кому грозит остановка выплат
Первая причина - непрохождение идентификации. Речь прежде всего о пенсионерах, которые имеют статус внутренне перемещенных лиц и получили его еще до 24 февраля 2022 года.
Таким людям нужно периодически подтверждать личность. Если этого не сделать вовремя, ПФУ приостанавливает выплату до момента прохождения проверки.
Вторая причина - длительное неполучение денег. Если на карту поступает пенсия, но человек месяцами не пользуется ею и не снимает средства, выплату могут поставить на паузу.
Отдельная группа риска - пенсионеры, которые выехали за границу и не сообщили об этом в Пенсионный фонд. Для них также действует требование подтвердить, что они живы и дальше имеют право на выплату.
Как пройти идентификацию
Подтвердить личность можно несколькими способами, и не обязательно лично идти в отделение.
- В отделении Ощадбанка - с паспортом.
- Через видеосвязь с работником Пенсионного фонда.
- С помощью квалифицированной электронной подписи «Дія.Підпис» в личном кабинете ПФУ.
- За границей - в дипломатическом учреждении Украины.
После прохождения идентификации выплату возобновляют. Деньги, которые «зависли» за время проверки, обычно поступают на карту вместе со следующей пенсией.
Что делать, чтобы не потерять пенсию
Проще всего - время от времени пользоваться картой, на которую поступает пенсия: рассчитываться ею в магазине, снимать наличные или переводить часть средств. Это показывает, что человек активен и получает выплату.
Также стоит регулярно проверять состояние выплат в личном кабинете ПФУ или в приложении «Дія». Если пенсия вдруг перестала поступать, обратитесь в Пенсионный фонд: на горячей линии или в ближайшем сервисном центре.
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