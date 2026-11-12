Українські пенсіонери можуть залишитися без щомісячних виплат на картці, якщо вчасно не пройдуть ідентифікацію або тривалий час не отримують гроші. Про це попереджає видання «Експерт» з посиланням на Пенсійний фонд.

Пенсійні виплати в Україні можуть зупинити без попередження - Пенсійний фонд призупиняє переказ грошей на картку, якщо людина не пройшла ідентифікацію або тривалий час не отримує кошти.

Про це йдеться в матеріалі видання «Експерт». За даними Пенсійного фонду, пенсія може «зникнути» з банківської картки навіть без жодного повідомлення.

Кому загрожує зупинення виплат

Перша причина - непроходження ідентифікації. Йдеться насамперед про пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб і отримали його ще до 24 лютого 2022 року.

Таким людям потрібно періодично підтверджувати особу. Якщо цього не зробити вчасно, ПФУ призупиняє виплату до моменту проходження перевірки.

Друга причина - тривале неотримання грошей. Якщо на картку надходить пенсія, але людина місяцями не користується нею і не знімає кошти, виплату можуть поставити на паузу.

Окрема група ризику - пенсіонери, які виїхали за кордон і не повідомили про це Пенсійний фонд. Для них також діє вимога підтвердити, що вони живі й далі мають право на виплату.

Як пройти ідентифікацію

Підтвердити особу можна кількома способами, і не обов'язково особисто йти у відділення.

У відділенні Ощадбанку - з паспортом.

Через відеозв'язок із працівником Пенсійного фонду.

За допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» в особистому кабінеті ПФУ.

За кордоном - у дипломатичній установі України.

Після проходження ідентифікації виплату відновлюють. Гроші, які «зависли» за час перевірки, зазвичай надходять на картку разом із наступною пенсією.

Що робити, щоб не втратити пенсію

Найпростіше - час від часу користуватися карткою, на яку надходить пенсія: розраховуватися нею в магазині, знімати готівку або переказувати частину коштів. Це показує, що людина активна й отримує виплату.

Також варто регулярно перевіряти стан виплат в особистому кабінеті ПФУ або в застосунку «Дія». Якщо пенсія раптом перестала надходити, зверніться до Пенсійного фонду: на гарячій лінії або у найближчому сервісному центрі.

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