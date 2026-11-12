Пенсійні виплати в Україні можуть зупинити без попередження - Пенсійний фонд призупиняє переказ грошей на картку, якщо людина не пройшла ідентифікацію або тривалий час не отримує кошти.
Про це йдеться в матеріалі видання «Експерт». За даними Пенсійного фонду, пенсія може «зникнути» з банківської картки навіть без жодного повідомлення.
Кому загрожує зупинення виплат
Перша причина - непроходження ідентифікації. Йдеться насамперед про пенсіонерів, які мають статус внутрішньо переміщених осіб і отримали його ще до 24 лютого 2022 року.
Таким людям потрібно періодично підтверджувати особу. Якщо цього не зробити вчасно, ПФУ призупиняє виплату до моменту проходження перевірки.
Друга причина - тривале неотримання грошей. Якщо на картку надходить пенсія, але людина місяцями не користується нею і не знімає кошти, виплату можуть поставити на паузу.
Окрема група ризику - пенсіонери, які виїхали за кордон і не повідомили про це Пенсійний фонд. Для них також діє вимога підтвердити, що вони живі й далі мають право на виплату.
Як пройти ідентифікацію
Підтвердити особу можна кількома способами, і не обов'язково особисто йти у відділення.
- У відділенні Ощадбанку - з паспортом.
- Через відеозв'язок із працівником Пенсійного фонду.
- За допомогою кваліфікованого електронного підпису «Дія.Підпис» в особистому кабінеті ПФУ.
- За кордоном - у дипломатичній установі України.
Після проходження ідентифікації виплату відновлюють. Гроші, які «зависли» за час перевірки, зазвичай надходять на картку разом із наступною пенсією.
Що робити, щоб не втратити пенсію
Найпростіше - час від часу користуватися карткою, на яку надходить пенсія: розраховуватися нею в магазині, знімати готівку або переказувати частину коштів. Це показує, що людина активна й отримує виплату.
Також варто регулярно перевіряти стан виплат в особистому кабінеті ПФУ або в застосунку «Дія». Якщо пенсія раптом перестала надходити, зверніться до Пенсійного фонду: на гарячій лінії або у найближчому сервісному центрі.
Раніше Politeka повідомляла, через що ПФУ може відмовити у виплатах пенсії по інвалідності.
Також Politeka повідомляла, чи виплатять пенсію за минулі роки тим, хто пізно звернувся.
Як повідомляла Politeka, хто має право на пенсію при втраті годувальника.