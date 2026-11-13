Пенсионный фонд объяснил, что денежные переводы из-за границы учитывают в совокупный доход малообеспеченной семьи при назначении помощи.

Соцпомощь сократят из-за доходов родственников, живущих вместе с вами, но на выплату влияют и денежные переводы из-за границы. Пенсионный фонд объяснил, какие именно поступления учитывают при назначении помощи малообеспеченным семьям.

Государственную помощь малообеспеченной семье назначают, если семья постоянно живет в Украине и по уважительным или не зависящим от нее причинам имеет среднемесячный совокупный доход ниже установленного для нее уровня прожиточного минимума.

При решении смотрят не только на деньги. Учитывают состав семьи, занятость трудоспособных членов и имущественное положение. Выплату назначают на шесть месяцев, отсчет идет с месяца обращения.

Кто имеет право на выплату

Рассчитывать на помощь могут семьи с детьми, которым не хватает дохода, одинокие матери или отцы, которые сами воспитывают детей, семьи с людьми с инвалидностью. А также семьи, где трудоспособные члены имеют низкие доходы или не могут работать по предусмотренным законом причинам.

Принадлежность к категории еще ничего не гарантирует. Окончательное решение принимают только после проверки всех условий.

Какие доходы берут в расчет

Среднемесячный совокупный доход определяют на основе поступлений членов семьи за шесть месяцев. В расчет входят зарплата, пенсии, стипендии, пособие по безработице и отдельные социальные и страховые выплаты.

Учитывают также доходы от аренды жилья или земли, дивиденды и другие поступления от имущества и финансовых активов. Отдельное внимание - денежным переводам из-за границы.

Переводы из-за границы тоже считают

В разъяснении ПФУ от 2 апреля 2026 года прямо сказано: средства, полученные из-за границы, входят в среднемесячный совокупный доход семьи. То есть переводы, например, из Польши или Германии, не стоит считать такими, что не влияют на выплату.

Если по конкретному переводу возникают вопросы, Пенсионному фонду можно предоставить документы или пояснения о его характере.

Но и здесь есть исключения. В сентябре 2026 года ПФУ объяснил, что разовая помощь «Пакунок школяра» в совокупный доход семьи не входит. Другие исключения зависят от вида выплаты.

Как считают размер помощи

Сумма - это разница между уровнем обеспечения прожиточного минимума для конкретной семьи и ее среднемесячным совокупным доходом. Расчет зависит от количества членов семьи и их статуса, поэтому две семьи с одинаковым доходом могут получить разные суммы.

Например, если расчетный уровень составляет 10 000 гривен, а среднемесячный доход - 7 000 гривен, разница составит 3 000 гривен. Это условный пример механизма, а не установленный размер помощи.

Почему могут отказать

Низкий доход не гарантирует выплату. По данным гида государственных услуг «Дія», причинами отказа могут быть имущественные обстоятельства или невыполнение требований по занятости.

крупные покупки на сумму свыше 50 000 гривен в течение 12 месяцев перед обращением;

депозиты или облигации внутреннего государственного займа свыше 100 000 гривен;

второе жилье (для отдельных объектов на территориях боевых действий и поврежденного жилья есть исключения);

отсутствие занятости трудоспособных членов, которые не работают, не учатся, не стоят на учете в центре занятости и не имеют законных оснований.

Как оформить помощь

Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, центр предоставления административных услуг или уполномоченный орган местного самоуправления.

Обычно нужны заявление и декларация о доходах и имущественном состоянии семьи, документ, удостоверяющий личность, и справки о доходах, если их нет в государственных реестрах. Услуга бесплатная, а стандартный срок ее предоставления - 10 календарных дней.

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