Пенсійний фонд пояснив, що грошові перекази з-за кордону враховують у сукупний дохід малозабезпеченої сім'ї при призначенні допомоги.

Соцдопомогу скоротять через доходи родичів, які живуть разом із вами, але на виплату впливають і грошові перекази з-за кордону. Пенсійний фонд пояснив, які саме надходження враховують, коли призначають допомогу малозабезпеченим сім'ям.

Державну допомогу малозабезпеченій сім'ї призначають, якщо родина постійно живе в Україні й через поважні чи незалежні від неї причини має середньомісячний сукупний дохід, нижчий за встановлений для неї рівень прожиткового мінімуму.

Під час рішення дивляться не лише на гроші. Беруть до уваги склад сім'ї, зайнятість працездатних членів і майновий стан. Виплату призначають на шість місяців, рахунок іде з місяця звернення.

Хто має право на виплату

Розраховувати на допомогу можуть сім'ї з дітьми, яким бракує доходу, одинокі матері чи батьки, що самі виховують дітей, родини з людьми з інвалідністю. А також сім'ї, де працездатні члени мають низькі доходи або не можуть працювати з підстав, передбачених законом.

Належність до категорії ще нічого не гарантує. Остаточне рішення ухвалюють лише після перевірки всіх умов.

Які доходи беруть до розрахунку

Середньомісячний сукупний дохід визначають на основі надходжень членів сім'ї за шість місяців. До розрахунку входять зарплата, пенсії, стипендії, допомога з безробіття та окремі соціальні й страхові виплати.

Враховують також доходи від оренди житла чи землі, дивіденди та інші надходження від майна й фінансових активів. Окрема увага до грошових переказів з-за кордону.

Перекази з-за кордону теж рахують

У роз'ясненні ПФУ від 2 квітня 2026 року прямо сказано: кошти, отримані з-за кордону, входять до середньомісячного сукупного доходу сім'ї. Тобто перекази, наприклад, із Польщі чи Німеччини, не варто вважати такими, що не впливають на виплату.

Якщо щодо конкретного переказу виникають питання, Пенсійному фонду можна надати документи або пояснення про його характер.

Але й тут є винятки. У вересні 2026 року ПФУ пояснив, що одноразова допомога «Пакунок школяра» до сукупного доходу сім'ї не входить. Інші винятки залежать від виду виплати.

Як рахують розмір допомоги

Сума - це різниця між рівнем забезпечення прожиткового мінімуму для конкретної сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом. Розрахунок залежить від кількості членів родини та їхнього статусу, тому дві сім'ї з однаковим доходом можуть отримати різні суми.

Наприклад, якщо розрахунковий рівень становить 10 000 гривень, а середньомісячний дохід - 7 000 гривень, різниця буде 3 000 гривень. Це умовний приклад механізму, а не встановлений розмір допомоги.

Чому можуть відмовити

Низький дохід не гарантує виплату. За даними гіда державних послуг «Дії», причинами відмови можуть бути майнові обставини або невиконання вимог щодо зайнятості.

великі покупки на суму понад 50 000 гривень протягом 12 місяців перед зверненням;

депозити або облігації внутрішньої державної позики понад 100 000 гривень;

друге житло (для окремих об'єктів на територіях бойових дій і пошкодженого житла є винятки);

відсутність зайнятості працездатних членів, які не працюють, не навчаються, не стоять на обліку в центрі зайнятості й не мають законних підстав.

Як оформити допомогу

Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду України, центру надання адміністративних послуг або уповноваженого органу місцевого самоврядування.

Зазвичай потрібні заява та декларація про доходи й майновий стан сім'ї, документ, що посвідчує особу, і довідки про доходи, якщо їх немає в державних реєстрах. Послуга безоплатна, а стандартний строк її надання - 10 календарних днів.

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