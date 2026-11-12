Пенсионный фонд прекращает помощь на проживание для переселенцев, когда получает данные о пересечении границы. Рассказываем, что делать, если выезда за границу на самом деле не было.

Социальные выплаты в Украине могут отменить ошибочно - Пенсионный фонд прекращает помощь на проживание переселенцам, когда получает от Госпогранслужбы данные о пересечении границы. Случается и так, что человек никуда не выезжал, а выплату все равно остановили.

Помощь на проживание - это ежемесячная выплата, которую получают внутренне перемещенные лица. Для большинства взрослых сумма составляет 2 000 гривен в месяц, а для детей и людей с инвалидностью - 3 000 гривен. Деньги начисляет Пенсионный фонд.

Почему платеж останавливают из-за границы? Пенсионный фонд регулярно сверяет списки переселенцев с данными Государственной пограничной службы Украины. Как только в базе появляется запись о том, что человек выехал за границу, начисление прекращают автоматически, без отдельного предупреждения.

Именно здесь и кроется проблема. Ошибки возникают из-за совпадения фамилий и имен, неточностей в данных документов или технических сбоев при обмене базами. Человек, который все время оставался в Украине, вдруг видит в своем статусе запись о пересечении границы, которого не было.

Как узнать причину остановки

Сначала выясните, почему именно выплату остановили. Это можно сделать в личном кабинете на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда или в ближайшем сервисном центре ПФУ.

В ответе обязательно указывают основание и дату решения. Если причиной указан выезд за границу, а вы на самом деле никуда не ездили, помощь можно восстановить.

Что делать, если выезда не было

Обратитесь в Пенсионный фонд с заявлением о возобновлении выплаты. К заявлению приложите документы, подтверждающие, что все это время вы находились в Украине:

справка с места работы или учебы;

квитанции об оплате коммунальных услуг за соответствующий период;

документы о посещении врача или другие бумаги, фиксирующие пребывание в Украине.

Заявление можно подать онлайн через вебпортал электронных услуг ПФУ или лично в сервисном центре. Если фонд подтвердит, что произошел технический или информационный сбой, выплату возобновят, а деньги за пропущенные месяцы доплатят.

Если же Пенсионный фонд откажет, решение можно оспорить: сначала в вышестоящий орган ПФУ, а затем, при необходимости, в суде.

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