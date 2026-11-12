Пенсійний фонд припиняє допомогу на проживання для переселенців, коли отримує дані про перетин кордону. Розповідаємо, що робити, якщо виїзду за кордон насправді не було.

Соціальні виплати в Україні можуть скасувати помилково - Пенсійний фонд припиняє допомогу на проживання для переселенців, коли отримує від Держприкордонслужби дані про перетин кордону. Трапляється й так, що людина нікуди не виїжджала, а виплату все одно зупинили.

Допомога на проживання - це щомісячна виплата, яку отримують внутрішньо переміщені особи. Для більшості дорослих сума становить 2 000 гривень на місяць, а для дітей та людей з інвалідністю - 3 000 гривень. Гроші нараховує Пенсійний фонд.

Чому платіж зупиняють через кордон? Пенсійний фонд регулярно звіряє списки переселенців із даними Державної прикордонної служби України. Щойно в базі з'являється запис про те, що людина виїхала за кордон, нарахування припиняють автоматично, без окремого попередження.

Саме тут і криється проблема. Помилки виникають через збіг прізвищ та імен, неточності в даних документів або технічні збої під час обміну базами. Людина, яка весь час залишалася в Україні, раптом бачить у своєму статусі запис про перетин кордону, якого не було.

Як дізнатися причину зупинення

Спершу з'ясуйте, чому саме виплату припинили. Це можна зробити в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду або в найближчому сервісному центрі ПФУ.

У відповіді обов'язково зазначають підставу й дату рішення. Якщо причиною вказано виїзд за кордон, а ви насправді нікуди не їздили, допомогу можна поновити.

Що робити, якщо виїзду не було

Зверніться до Пенсійного фонду із заявою про поновлення виплати. До заяви додайте документи, які підтверджують, що весь час ви перебували в Україні:

довідка з місця роботи або навчання;

квитанції про оплату комунальних послуг за відповідний період;

документи про відвідування лікаря або інші папери, що фіксують перебування в Україні.

Заяву можна подати онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ або особисто в сервісному центрі. Якщо фонд підтвердить, що стався технічний чи інформаційний збій, виплату поновлять, а гроші за пропущені місяці доплатять.

Якщо ж Пенсійний фонд відмовить, рішення можна оскаржити: спочатку до вищого органу ПФУ, а згодом, якщо буде потреба, в суді.

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