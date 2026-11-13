Пенсионные выплаты в Украине отличаются в десятки раз в зависимости от профессии. Средняя пенсия составляет 7288 грн, а среднее пожизненное содержание судей в отставке достигает около 112 тыс. грн.

Такие цифры сравнила глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галина Третьякова. Она обнародовала таблицу с размерами обычных и специальных выплат, о чем пишет Finteco.

Когда украинцы выходят на пенсию

Для большинства работников пенсионный возраст составляет от 60 до 65 лет и зависит от страхового стажа. В 60 лет нужно минимум 33 года стажа, в 63 - от 23 до 33 лет, а в 65 хватит от 15 до 23 лет.

Судьи в среднем выходят на пенсию в 55 лет, а прокуроры, работники БЭБ и ГБР - примерно в 47. Для тех, кто выходит по выслуге лет, средний возраст составляет 49 лет.

Насколько отличаются выплаты

По состоянию на 1 октября 2026 года средняя пенсия в Украине составляла 7288 грн. Около 4,4 млн из более чем 10 млн пенсионеров получали до 5000 грн в месяц. Это подтверждает и официальная статистика Пенсионного фонда.

Среднее пожизненное содержание судей в отставке на 1 января 2026 года составляло 112 тыс. грн, и его получал 3991 судья. Судьи Конституционного Суда имеют в среднем 202 тыс. грн, а самые большие выплаты достигают 300-400 тыс. грн. Средняя пенсия прокуроров - 24 тыс. грн.

Что показывает коэффициент замещения

Коэффициент замещения показывает, какую часть заработка заменяет пенсия. В общей системе он упал с 29,4% в 2019 году до 22,2% в первом полугодии 2026 года. Для специальных выплат уровень значительно выше - от 50% до 80% зарплаты.

Почему эти выплаты нельзя просто сравнивать

Пожизненное содержание судей - это не обычная пенсия по возрасту, а отдельный вид выплат по закону о судоустройстве. Поэтому разница в цифрах показывает масштаб, но не тождественность выплат.

Например, закон дает прокурорам пенсию за выслугу в размере 60% месячной зарплаты. Они могут выйти на пенсию в любом возрасте, если имеют 25 лет выслуги, из которых 15 - на прокурорских должностях.

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