Пенсійні виплати в Україні різняться в десятки разів залежно від професії. Середня пенсія становить 7288 грн, а середнє довічне утримання суддів у відставці сягає близько 112 тис. грн.

Такі цифри порівняла голова комітету Верховної Ради з питань соціальної політики Галина Третьякова. Вона оприлюднила таблицю з розмірами звичайних та спеціальних виплат, про що пише Finteco.

Коли українці виходять на пенсію

Для більшості працівників пенсійний вік становить від 60 до 65 років і залежить від страхового стажу. У 60 років потрібно щонайменше 33 роки стажу, у 63 - від 23 до 33 років, а у 65 вистачить від 15 до 23 років.

Судді в середньому виходять на пенсію у 55 років, а прокурори, працівники БЕБ і ДБР - приблизно у 47. Для тих, хто виходить за вислугою років, середній вік становить 49 років.

Наскільки відрізняються виплати

Станом на 1 жовтня 2026 року середня пенсія в Україні дорівнювала 7288 грн. Близько 4,4 млн із понад 10 млн пенсіонерів отримували до 5000 грн на місяць. Це підтверджує й офіційна статистика Пенсійного фонду.

Середнє довічне утримання суддів у відставці на 1 січня 2026 року становило 112 тис. грн, і його отримував 3991 суддя. Судді Конституційного Суду мають у середньому 202 тис. грн, а найбільші виплати сягають 300-400 тис. грн. Середня пенсія прокурорів - 24 тис. грн.

Що показує коефіцієнт заміщення

Коефіцієнт заміщення показує, яку частку заробітку замінює пенсія. У загальній системі він упав з 29,4% у 2019 році до 22,2% у першому півріччі 2026 року. Для спеціальних виплат рівень значно вищий - від 50% до 80% зарплати.

Чому ці виплати не можна просто порівнювати

Довічне утримання суддів - це не звичайна пенсія за віком, а окремий вид виплат за законом про судоустрій. Тому різниця в цифрах показує масштаб, але не тотожність виплат.

Наприклад, закон дає прокурорам пенсію за вислугу в розмірі 60% місячної зарплати. Вони можуть піти на пенсію в будь-якому віці, якщо мають 25 років вислуги, з яких 15 - на прокурорських посадах.

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