По состоянию на 11 ноября 2026 окончательные правила индексации военных пенсий еще не утверждены, однако увеличить выплату можно через перерасчет, индексацию или повышение по статусу. Гарантированной одинаковой надбавки для всех на 2027 год пока нет.

Пенсии военных и полицейских в 2027 году могут вырасти благодаря перерасчету или установлению повышений, однако гарантированной одинаковой надбавки для всех военных пенсионеров пока не утвердили. Об этом пишет Национальный медиапортал «Ветеран».

По состоянию на 11 ноября 2026 окончательные правила будущей индексации еще не определены. При этом проект госбюджета содержит ограничения касательно перерасчета пенсий через повышение денежного обеспечения военных.

Эти ограничения пока лишь предложения, которые стоит проверить после принятия бюджета. Рост выплат действующим военнослужащим сам по себе не гарантирует увеличения пенсии.

Какие основания могут увеличить выплату

Перерасчет по Закону №2262-XII проводят по документам пенсионного дела и дополнительным подтверждениям. Основанием может быть надлежащая справка о денежном обеспечении, если есть законное право ее учитывать. Новая справка не означает автоматического повышения.

Статус участника боевых действий (УБД) дает право на повышение по статье 12 Закона о статусе ветеранов войны. Для лиц с инвалидностью вследствие войны повышение составляет 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных по I группе, 40% - по II и 30% - по III. Это проценты от прожиточного минимума, а не от всей пенсии.

Инвалидность также может давать право на пенсию по инвалидности, размер которой зависит от группы и причинной связи со службой. Отдельно стоит проверить право на помощь по уходу, надбавку неработающему пенсионеру за иждивенцев или пенсию за особые заслуги.

Как подать документы на перерасчет

Сначала попросите Пенсионный фонд предоставить расчет пенсии: основной размер, индексацию, повышения и доплаты. Затем подайте заявление о перерасчете с документами, подтверждающими неучтенное основание.

В зависимости от ситуации это могут быть справка о денежном обеспечении, удостоверение УБД, документы об инвалидности, иждивенцах или наградах. Заявление можно подать через сервисный центр или вебпортал ПФУ. Сохраните подтверждение подачи.

Когда обращаться и где возможны проблемы

Общего срока «подать до конца 2026 года» нет. Но откладывать обращение невыгодно: по дополнительным документам перерасчет за прошлое время обычно ограничен 12 месяцами.

Для перерасчета из-за изменения денежного обеспечения, не проведенного по вине ПФУ или органа, выдающего справку, закон предусматривает отдельное правило - с даты возникновения права без ограничения сроком.

Не добавляйте механически все льготы: минимальная гарантированная выплата уже может включать надбавки. В случае отказа требуйте письменное решение с объяснением. Проверить расчет и порядок обжалования можно по телефону ПФУ: 0 800 503 753.

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