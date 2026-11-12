Станом на 11 листопада 2026 остаточних правил індексації військових пенсій ще не затвердили, проте збільшити виплату можна через перерахунок, індексацію або підвищення за статусом. Гарантованої однакової надбавки для всіх на 2027 рік поки немає.

Пенсії військових і поліцейських у 2027 році можуть зрости через перерахунок або встановлення підвищень, однак гарантованої однакової надбавки для всіх військових пенсіонерів наразі не затвердили. Про це пише Національний медіапортал «Ветеран».

Станом на 11 листопада 2026 остаточні правила майбутньої індексації ще не визначені. Водночас проєкт держбюджету містить обмеження щодо перерахунку пенсій через підвищення грошового забезпечення військових.

Ці обмеження поки що лише пропозиції, які варто перевірити після ухвалення бюджету. Зростання виплат чинним військовослужбовцям саме собою не гарантує збільшення пенсії.

Які підстави можуть збільшити виплату

Перерахунок за Законом №2262-XII проводять за документами пенсійної справи та додатковими підтвердженнями. Підставою може бути належна довідка про грошове забезпечення, якщо є законне право на її врахування. Нова довідка не означає автоматичного підвищення.

Статус учасника бойових дій (УБД) дає право на підвищення за статтею 12 Закону про статус ветеранів війни. Для осіб з інвалідністю внаслідок війни підвищення становить 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних за I групи, 40% - за II та 30% - за III. Це відсотки від прожиткового мінімуму, а не від усієї пенсії.

Інвалідність також може давати право на пенсію по інвалідності, чий розмір залежить від групи та причинного зв'язку зі службою. Окремо варто перевірити право на допомогу на догляд, надбавку непрацюючому пенсіонеру на утриманців або пенсію за особливі заслуги.

Як подати документи на перерахунок

Спершу попросіть Пенсійний фонд надати розрахунок пенсії: основний розмір, індексацію, підвищення та доплати. Потім подайте заяву про перерахунок із документами, які підтверджують невраховану підставу.

Залежно від ситуації це можуть бути довідка про грошове забезпечення, посвідчення УБД, документи про інвалідність, утриманців чи нагороди. Заяву можна подати через сервісний центр або вебпортал ПФУ. Збережіть підтвердження подання.

Коли звертатися і де можливі проблеми

Загального строку «подати до кінця 2026 року» немає. Але відкладати звернення невигідно: за додатковими документами перерахунок за минулий час зазвичай обмежений 12 місяцями.

Для перерахунку через зміну грошового забезпечення, не проведеного з вини ПФУ чи органу, який видає довідку, закон передбачає окреме правило - з дати виникнення права без обмеження строком.

Не додавайте механічно всі пільги: мінімальна гарантована виплата вже може включати надбавки. У разі відмови вимагайте письмове рішення з поясненням. Перевірити розрахунок і порядок оскарження можна за телефоном ПФУ: 0 800 503 753.

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