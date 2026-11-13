Дети участников боевых действий могут получить компенсацию стоимости контрактного обучения, социальную стипендию и поддержку с оплатой общежития. Рассказываем, как оформить помощь и какие документы собрать.

Выплаты для военных и их семей в Украине охватывают и обучение детей - дети участников боевых действий могут получить государственную помощь на образование. Об этом сообщают Министерство по делам ветеранов и Министерство образования и науки Украины.

Государственная поддержка предусмотрена для детей ветеранов, которые получают профессиональное, профессиональное предвысшее или высшее образование. Но наличие удостоверения УБД у отца или матери не означает, что все льготы предоставляются автоматически.

Компенсация контрактного обучения в 2026/2027 году

Правительство продлило программу, по которой дети ветеранов могут получить компенсацию стоимости контрактного обучения в 2026/2027 учебном году. На ее финансирование предусмотрели более 320 млн грн.

Помощь распространяется на студентов учреждений профессионального предвысшего и высшего образования, которые соответствуют условиям программы. Компенсация предоставляется одноразово и покрывает один учебный год, а не весь период обучения.

Чтобы получить деньги, студент обращается в свой колледж или университет и подает документы, подтверждающие право на помощь. Учреждение вносит данные в ЕГЭБО, после чего в приложении «Дія» появляется сертификат. Его нужно подтвердить в течение 20 календарных дней.

После подтверждения государство перечисляет деньги непосредственно учреждению образования. Если студент уже оплатил обучение самостоятельно, колледж или университет должен вернуть соответствующую сумму.

Социальная стипендия и общежитие

Дети участников боевых действий могут претендовать на социальную стипендию во время обучения по дневной форме. Для этого нужно обратиться в ответственное подразделение учреждения образования и подать заявление с документами.

Отдельно предусмотрена поддержка с проживанием в студенческих общежитиях. Ее условия зависят от действующего порядка, поэтому их нужно уточнять непосредственно в учреждении образования.

Другие льготы для семей ветеранов

Отдельные члены семей участников боевых действий могут пользоваться льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для УБД предусмотрена скидка 75% в пределах установленных норм для мужа или жены, несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей.

В то же время совершеннолетние дети не получают коммунальную льготу только потому, что продолжают обучение до 23 лет. Чтобы оформить скидку, обращаются в Пенсионный фонд Украины.

Также ветераны и члены их семей могут бесплатно получить психологическую помощь - очно или дистанционно. Специалиста можно найти через реестр поставщиков Минветеранов или через специалиста по сопровождению ветеранов в общине.

Куда обращаться для оформления льгот

Для получения образовательной помощи прежде всего обратитесь в приемную комиссию, деканат или администрацию учебного заведения. Там уточнят, какие льготы доступны, какие документы нужны и когда подавать заявление.

Для компенсации контрактного обучения важно проверить участие заведения в государственной программе. Могут понадобиться паспорт, свидетельство о рождении или другой документ о родственной связи, а также удостоверение УБД одного из родителей.

Если в предоставлении льготы отказывают, попросите письменное объяснение причины. При необходимости можно обратиться в систему бесплатной правовой помощи по телефону 0 800 213 103 - консультации бесплатны для звонков из Украины.

Ранее Politeka сообщала, пенсия в размере 80% от зарплаты: в ПФУ рассказали, кто из украинцев имеет право на такую выплату.

Также Politeka сообщала, субсидия в Украине: в ПФУ рассказали, когда назначат выплату по заявлению с ноября.