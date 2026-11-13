Діти учасників бойових дій можуть отримати компенсацію вартості контрактного навчання, соціальну стипендію та підтримку з оплатою гуртожитку. Розповідаємо, як оформити допомогу та які документи зібрати.

Виплати для військових та їхніх родин в Україні охоплюють і навчання дітей - діти учасників бойових дій можуть отримати державну допомогу на освіту. Про це повідомляють Міністерство у справах ветеранів та Міністерство освіти і науки України.

Державна підтримка передбачена для дітей ветеранів, які здобувають професійну, фахову передвищу або вищу освіту. Але наявність посвідчення УБД у батька чи матері не означає, що всі пільги надаються автоматично.

Компенсація контрактного навчання у 2026/2027 році

Уряд продовжив програму, за якою діти ветеранів можуть отримати компенсацію вартості контрактного навчання у 2026/2027 навчальному році. На її фінансування передбачили понад 320 млн грн.

Допомога поширюється на студентів закладів фахової передвищої та вищої освіти, які відповідають умовам програми. Компенсація надається одноразово і покриває один навчальний рік, а не весь період навчання.

Щоб отримати гроші, студент звертається до свого коледжу або університету і подає документи, що підтверджують право на допомогу. Заклад вносить дані до ЄДЕБО, після чого в застосунку «Дія» з'являється сертифікат. Його потрібно підтвердити протягом 20 календарних днів.

Після підтвердження держава перераховує гроші безпосередньо закладу освіти. Якщо студент уже оплатив навчання самостійно, коледж або університет має повернути відповідну суму.

Соціальна стипендія та гуртожиток

Діти учасників бойових дій можуть претендувати на соціальну стипендію під час навчання за денною формою. Для цього потрібно звернутися до відповідального підрозділу закладу освіти та подати заяву з документами.

Окремо передбачена підтримка з проживанням у студентських гуртожитках. Її умови залежать від чинного порядку, тож їх потрібно уточнювати безпосередньо в закладі освіти.

Інші пільги для родин ветеранів

Окремі члени родин учасників бойових дій можуть користуватися пільгами на оплату житлово-комунальних послуг. Для УБД передбачена знижка 75% у межах установлених норм для чоловіка або дружини, неповнолітніх дітей та непрацездатних батьків.

Водночас повнолітні діти не отримують комунальну пільгу лише тому, що продовжують навчання до 23 років. Щоб оформити знижку, звертаються до Пенсійного фонду України.

Також ветерани та члени їхніх сімей можуть безоплатно отримати психологічну допомогу - очно або дистанційно. Фахівця можна знайти через реєстр надавачів Мінветеранів або через фахівця із супроводу ветеранів у громаді.

Куди звертатися для оформлення пільг

Для отримання освітньої допомоги насамперед зверніться до приймальної комісії, деканату або адміністрації навчального закладу. Там уточнять, які пільги доступні, які документи потрібні та коли подавати заяву.

Для компенсації контрактного навчання важливо перевірити участь закладу в державній програмі. Можуть знадобитися паспорт, свідоцтво про народження або інший документ про родинний зв'язок, а також посвідчення УБД одного з батьків.

Якщо в наданні пільги відмовляють, попросіть письмове пояснення причини. За потреби можна звернутися до системи безоплатної правничої допомоги за телефоном 0 800 213 103 - консультації безкоштовні для дзвінків з України.

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