Ветераны войны в Украине имеют право на специальные пенсионные гарантии. Минимальная выплата для участников боевых действий с 1 марта 2026 года составляет 6 197 гривен, а для лиц с инвалидностью вследствие войны - значительно больше.

Пенсии ветеранам войны в Украине в 2026 году предусматривают специальные гарантии и дополнительную государственную поддержку. Размер выплат зависит от статуса человека, оснований для назначения пенсии и наличия инвалидности вследствие войны.

К ветеранам войны относятся участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и участники войны. В зависимости от обстоятельств им могут назначить пенсию по возрасту, за выслугу лет или в связи с инвалидностью.

Какая минимальная пенсия у ветеранов войны

С 1 марта 2026 года минимальная пенсионная выплата для участников боевых действий составляет 6 197 гривен в месяц. Для тех, кого признали лицами с инвалидностью вследствие войны, суммы выше.

Размер зависит от группы инвалидности:

I группа - 18 885 гривен;

II группа - 15 494 гривны;

III группа - 10 625 гривен.

Какие надбавки предусмотрены

Кроме основной пенсии, ветеранам войны могут назначать дополнительные выплаты. Законодательство предусматривает повышение к пенсии, целевую денежную помощь на проживание и ежемесячную государственную адресную помощь.

Отдельную поддержку получают защитники с особыми заслугами перед Отечеством. Это те, кто получил звание Героя Украины, орден Богдана Хмельницкого, орден «За мужество» или другие определенные награды.

Разовая помощь ко Дню Независимости

Помимо ежемесячных выплат, ветеранам предусмотрена ежегодная одноразовая помощь ко Дню Независимости. В 2026 году ее размеры определили постановлением Кабмина № 602, выплаты осуществили до 24 августа.

Лицам с инвалидностью I группы выплатили 3 100 гривен, II группы - 2 900, III группы - 2 700. Участники боевых действий получили 1 000 гривен, лица с особыми заслугами - 3 100, члены семей погибших - 650, а участники войны - 450 гривен.

Как оформить выплаты

Пенсии и надбавки ветеранам войны назначает Пенсионный фонд Украины. Для оформления нужно обратиться в ближайший сервисный центр ПФУ с документами, подтверждающими статус ветерана.

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