Ветерани війни в Україні мають право на спеціальні пенсійні гарантії. Мінімальна виплата для учасників бойових дій з 1 березня 2026 року становить 6 197 гривень, а для осіб з інвалідністю внаслідок війни - значно більше.

Пенсії ветеранам війни в Україні у 2026 році передбачають спеціальні гарантії та додаткову державну підтримку. Розмір виплат залежить від статусу людини, підстав для призначення пенсії та наявності інвалідності внаслідок війни.

До ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та учасники війни. Залежно від обставин їм можуть призначити пенсію за віком, за вислугу років або у зв'язку з інвалідністю.

Яка мінімальна пенсія у ветеранів війни

З 1 березня 2026 року мінімальна пенсійна виплата для учасників бойових дій становить 6 197 гривень на місяць. Для тих, кого визнали особами з інвалідністю внаслідок війни, суми вищі.

Розмір залежить від групи інвалідності:

I група - 18 885 гривень;

II група - 15 494 гривні;

III група - 10 625 гривень.

Які надбавки передбачені

Крім основної пенсії, ветеранам війни можуть призначати додаткові виплати. Законодавство передбачає підвищення до пенсії, цільову грошову допомогу на прожиття та щомісячну державну адресну допомогу.

Окрему підтримку отримують захисники з особливими заслугами перед Батьківщиною. Це ті, хто отримав звання Героя України, орден Богдана Хмельницького, орден «За мужність» чи інші визначені нагороди.

Разова допомога до Дня Незалежності

Окрім щомісячних виплат, ветеранам передбачена щорічна одноразова допомога до Дня Незалежності. У 2026 році її розміри визначили постановою Кабміну № 602, виплати здійснили до 24 серпня.

Особам з інвалідністю I групи виплатили 3 100 гривень, II групи - 2 900, III групи - 2 700. Учасники бойових дій отримали 1 000 гривень, особи з особливими заслугами - 3 100, члени сімей загиблих - 650, а учасники війни - 450 гривень.

Як оформити виплати

Пенсії та надбавки ветеранам війни призначає Пенсійний фонд України. Для оформлення потрібно звернутися до найближчого сервісного центру ПФУ з документами, що підтверджують статус ветерана.

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