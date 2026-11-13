Единовременную помощь по программе «Школьный набор» уже начислили десяткам тысяч семей. Рассказываем, сколько заявок одобрили по Украине, кто имел право на 5000 гривен и на что их можно было потратить.

Государственная денежная помощь семьям в Украине в этом году пополнилась программой «Школьный набор». По ней родители первоклассников получали единовременно 5000 гривен на каждого ребенка.

«Школьный набор» - государственная программа, инициированная Президентом Украины. Ее цель - помочь семьям покрыть расходы, которые возникают, когда ребенок впервые идет в школу.

Прием заявок завершился 1 ноября. Всего по Украине родители первоклассников подали более 205 тысяч заявок, из которых более 195 тысяч уже одобрили.

Масштаб программы виден на примере Ивано-Франковской области. Там помощь начислили 9 088 родителям и законным представителям для 9 216 учеников первых классов. Об этом сообщила глава Ивано-Франковской областной военной администрации Светлана Онищук.

Деньги имели целевое назначение - их можно было потратить только на конкретные вещи для школьника.

На что можно потратить деньги

детская одежда и обувь;

канцелярские товары;

школьные принадлежности;

книги.

Преимущество советовали отдавать товарам отечественных производителей.

Кто имел право на выплату

Сумма для всех семей одинаковая - 5000 гривен на одного ребенка. Деньги поступали родителям или законным представителям ученика.

Главным условием было зачисление ребенка в первый класс. Выплата разовая - ее начисляли один раз на каждого первоклассника.

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