Державна грошова допомога родинам в Україні цього року розширилась програмою «Пакунок школяра». За нею батьки першокласників отримували одноразово 5000 гривень на кожну дитину.
«Пакунок школяра» - державна програма, ініційована Президентом України. Її мета - допомогти родинам покрити витрати, які виникають, коли дитина вперше йде до школи.
Прийом заяв завершився 1 листопада. Загалом по Україні батьки першокласників подали понад 205 тисяч заяв, із яких більше ніж 195 тисяч уже погодили.
Масштаб програми видно на прикладі Івано-Франківської області. Там допомогу нарахували 9 088 батькам та законним представникам для 9 216 учнів перших класів. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Гроші мали цільове призначення - їх можна було витратити лише на конкретні речі для школяра.
На що можна витратити гроші
- дитячий одяг та взуття;
- канцелярські товари;
- шкільне приладдя;
- книжки.
Перевагу радили віддавати товарам вітчизняних виробників.
Хто мав право на виплату
Сума для всіх родин однакова - 5000 гривень на одну дитину. Гроші надходили батькам або законним представникам учня.
Головною умовою було зарахування дитини до першого класу. Виплата разова - її нараховували один раз на кожного першокласника.
Раніше Politeka повідомляла, хто та як може отримати грошову допомогу до Миколая для дітей.
Також Politeka повідомляла, через що можуть відмовити у виплатах переселенцям.