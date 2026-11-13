Одноразову допомогу за програмою «Пакунок школяра» вже нарахували десяткам тисяч родин. Розповідаємо, скільки заяв погодили по Україні, хто мав право на 5000 гривень і на що їх можна було витратити.

Державна грошова допомога родинам в Україні цього року розширилась програмою «Пакунок школяра». За нею батьки першокласників отримували одноразово 5000 гривень на кожну дитину.

«Пакунок школяра» - державна програма, ініційована Президентом України. Її мета - допомогти родинам покрити витрати, які виникають, коли дитина вперше йде до школи.

Прийом заяв завершився 1 листопада. Загалом по Україні батьки першокласників подали понад 205 тисяч заяв, із яких більше ніж 195 тисяч уже погодили.

Масштаб програми видно на прикладі Івано-Франківської області. Там допомогу нарахували 9 088 батькам та законним представникам для 9 216 учнів перших класів. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Гроші мали цільове призначення - їх можна було витратити лише на конкретні речі для школяра.

На що можна витратити гроші

дитячий одяг та взуття;

канцелярські товари;

шкільне приладдя;

книжки.

Перевагу радили віддавати товарам вітчизняних виробників.

Хто мав право на виплату

Сума для всіх родин однакова - 5000 гривень на одну дитину. Гроші надходили батькам або законним представникам учня.

Головною умовою було зарахування дитини до першого класу. Виплата разова - її нараховували один раз на кожного першокласника.

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