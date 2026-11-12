В 2026 году украинские пенсионеры могут получать не только основную пенсию, но и несколько видов доплат и надбавок. Часть из них Пенсионный фонд назначает автоматически, а за остальными придется обращаться с заявлением.

Доплаты и надбавки к пенсии в Украине в 2026 году начисляются по нескольким основаниям, и далеко не все Пенсионный фонд назначает автоматически.

Размер отдельных доплат привязан к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, напоминают в ПФУ.

Какие доплаты можно получить

Пенсионеры, которые не работают, но содержат детей до 18 лет, могут получать дополнительно по 150 гривен на каждого ребенка.

Для военных пенсионеров сумма другая: 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В этом году это 1297,50 гривны на каждого такого члена семьи.

Доплату за содержание не назначают, если родственник сам получает пенсию или государственную социальную помощь. Если в семье несколько пенсионеров, надбавку дают только одному, по общему выбору.

Отдельная доплата предусмотрена для тех, кто по состоянию здоровья нуждается в постоянном постороннем уходе. Для ее оформления нужны заявление в Пенсионный фонд и медицинское заключение, подтверждающее такую необходимость. При этом эту надбавку нельзя совмещать с государственной социальной помощью по уходу.

Еще одно повышение предусмотрено для жителей горной местности. Тем, кто не менее полугода подряд живет или работает в горных населенных пунктах, пенсию повышают на 20% прожиточного минимума, то есть на 519 гривен. Сначала следует оформить удостоверение жителя горного населенного пункта в органе местного самоуправления.

Отдельные повышения законодательство предусматривает также для людей с особыми заслугами, тех, кто проходил реабилитацию, и ветеранов войны. Размер зависит от конкретного статуса, наличия инвалидности и других обстоятельств. В части случаев такие доплаты можно совмещать с другими надбавками, но возможность совмещения определяют отдельно.

Доплата за сверхнормативный стаж

Пенсионеры, чей страховой стаж превышает установленную законом норму, имеют право на доплату 1% от расчетной пенсии за каждый полный дополнительный год.

Верхняя граница за один год стажа составляет 1% прожиточного минимума, то есть 25,95 гривны. С 1 января 2027 года этот показатель может вырасти до 28,78 гривны.

Норматив стажа зависит от даты назначения или перерасчета пенсии. Для пенсий, назначенных после 1 октября 2011 года, сверхнормативным считается стаж свыше 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин. Если пенсию назначили раньше этой даты, норматив ниже: 25 лет для мужчин и 20 для женщин.

Какие документы нужны

Перед обращением в Пенсионный фонд стоит уточнить, на какую именно выплату пенсионер имеет право. В большинстве случаев понадобятся паспорт, идентификационный код и справки, важные для назначения конкретной надбавки.

За надбавкой по уходу обращаются с заявлением и медицинским заключением. Для горной доплаты сначала оформляют удостоверение в органе местного самоуправления, затем подают документы в ПФУ.

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