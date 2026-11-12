У 2026 році українські пенсіонери можуть отримувати не лише основну пенсію, а ще кілька видів доплат і надбавок. Частину з них Пенсійний фонд призначає автоматично, а за рештою доведеться звертатися із заявою.

Доплати й надбавки до пенсії в Україні 2026 року нараховують за кількома підставами, і далеко не всі Пенсійний фонд призначає автоматично.

Розмір окремих доплат прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. 2026 року цей показник становить 2595 гривень, нагадують у ПФУ.

Які доплати можна отримати

Пенсіонери, які не працюють, але утримують дітей до 18 років, можуть отримувати додатково по 150 гривень на кожну дитину.

Для військових пенсіонерів сума інша: 50% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Цього року це 1297,50 гривні на кожного такого члена сім'ї.

Доплату за утримання не призначають, якщо родич сам отримує пенсію або державну соціальну допомогу. Якщо в сім'ї кілька пенсіонерів, надбавку дають лише одному, за спільним вибором.

Окрема доплата передбачена для тих, хто за станом здоров'я потребує постійного стороннього догляду. Для її оформлення потрібна заява до Пенсійного фонду і медичний висновок, який підтверджує таку необхідність. Водночас цю надбавку не можна поєднувати з державною соціальною допомогою на догляд.

Ще одне підвищення передбачене для мешканців гірської місцевості. Тим, хто щонайменше пів року поспіль живе або працює в гірських населених пунктах, пенсію підвищують на 20% прожиткового мінімуму, тобто на 519 гривень. Спершу слід оформити посвідчення жителя гірського населеного пункту в органі місцевого самоврядування.

Окремі підвищення законодавство передбачає також для людей з особливими заслугами, тих, хто проходив реабілітацію, та ветеранів війни. Розмір залежить від конкретного статусу, наявності інвалідності та інших обставин. У частині випадків такі доплати можна поєднувати з іншими надбавками, але можливість поєднання визначають окремо.

Доплата за понаднормовий стаж

Пенсіонери, чий страховий стаж перевищує встановлену законом норму, мають право на доплату 1% від розрахованої пенсії за кожен повний додатковий рік.

Верхня межа за один рік стажу становить 1% прожиткового мінімуму, тобто 25,95 гривні. З 1 січня 2027 року цей показник може зрости до 28,78 гривні.

Норматив стажу залежить від дати призначення чи перерахунку пенсії. Для пенсій, призначених після 1 жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 35 років у чоловіків і 30 років у жінок. Якщо пенсію призначили раніше цієї дати, норматив нижчий: 25 років для чоловіків і 20 для жінок.

Які документи потрібні

Перед зверненням до Пенсійного фонду варто уточнити, на яку саме виплату пенсіонер має право. У більшості випадків знадобляться паспорт, ідентифікаційний код і довідки, важливі для призначення конкретної надбавки.

За надбавкою на догляд звертаються із заявою та медичним висновком. Для гірської доплати спершу оформлюють посвідчення в органі місцевого самоврядування, потім подають документи до ПФУ.

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