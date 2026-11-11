«Киевстар» разрешил говорить через Wi-Fi дольше: теперь один звонок может длиться до 60 минут. Как включить VoWiFi на смартфоне и сколько это стоит.

Тарифы на мобильную связь в Украине постоянно меняются, но абоненты «Киевстар» получили и приятную новость: теперь один звонок через Wi-Fi может длиться до 60 минут.

Оператор увеличил максимальную длительность разговора по технологии VoWiFi. Это удобно тем, у кого дома или в офисе слабый сигнал мобильной сети.

Об изменении сообщает официальный сайт Киевстар. VoWiFi, или Voice over Wi-Fi, позволяет звонить через любую сеть Wi-Fi, когда сигнал мобильной сети слабый или нестабильный.

Доплачивать за такие звонки не нужно. Разговоры через VoWiFi тарифицируются как обычные звонки по условиям вашего тарифа.

Чтобы пользоваться VoWiFi, SIM-карта должна поддерживать 4G (проверить можно по запросу *245*4#). Смартфон должен быть в списке моделей, которые поддерживают технологию в сети оператора.

Настроить все просто. На iPhone нужна iOS 17.0 или новее: зайдите в «Настройки», раздел «Сотовые данные» и включите «Wi-Fi-звонки». На Android обновите программное обеспечение, подключитесь к Wi-Fi и в разделе «Подключения» активируйте «Звонки через Wi-Fi».

Технологию поддерживают смартфоны Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola, OPPO, Realme, ZTE, Nubia и других брендов. Список моделей постоянно пополняется.

Если вы уже пользуетесь VoLTE и ваша модель есть в списке, отдельно подключать VoWiFi не нужно - он будет работать автоматически.

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