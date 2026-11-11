«Київстар» дозволив говорити через Wi-Fi довше: тепер один дзвінок може тривати до 60 хвилин. Як увімкнути VoWiFi на смартфоні та скільки це коштує.

Тарифи на мобільний зв'язок в Україні постійно змінюються, але абоненти «Київстар» отримали й приємну новину: тепер один дзвінок через Wi-Fi може тривати до 60 хвилин.

Оператор збільшив максимальну тривалість розмови за технологією VoWiFi. Це зручно для тих, у кого вдома або в офісі слабкий сигнал мобільної мережі.

Про зміну повідомляє офіційний сайт Київстар. VoWiFi, або Voice over Wi-Fi, дозволяє телефонувати через будь-яку мережу Wi-Fi, коли сигнал мобільної мережі слабкий чи нестабільний.

Доплачувати за такі дзвінки не потрібно. Розмови через VoWiFi тарифікуються як звичайні дзвінки за умовами вашого тарифу.

Щоб користуватися VoWiFi, SIM-карта має підтримувати 4G (перевірити можна за запитом *245*4#). Смартфон повинен бути в списку моделей, які підтримують технологію в мережі оператора.

Налаштувати все просто. На iPhone потрібна iOS 17.0 або новіша: зайдіть у «Параметри», розділ «Стільникові дані» та увімкніть «Wi-Fi-виклики». На Android оновіть програмне забезпечення, підключіться до Wi-Fi і в розділі «Підключення» активуйте «Дзвінки за допомогою Wi-Fi».

Технологію підтримують смартфони Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola, OPPO, Realme, ZTE, Nubia та інших брендів. Список моделей постійно доповнюється.

Якщо ви вже користуєтеся VoLTE і ваша модель є в списку, окремо підключати VoWiFi не потрібно - він працюватиме автоматично.

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