Пенсионная реформа в Украине коснется выплат уже с 2027 года, но есть суммы, которые украинцы получают прямо сейчас. Размер больничного в 2026 году зависит от средней заработной платы работника и его страхового стажа: в зависимости от количества лет, за которые уплачивались взносы, человек может получить от 50% до 100% среднего заработка.
В то же время для работников с небольшим стажем действуют отдельные ограничения. Первые пять дней обычной болезни оплачивает работодатель, остальные - Пенсионный фонд Украины. Как именно считают больничный и на что обратить внимание, рассказываем далее по данным законодательства и Пенсионного фонда.
От чего зависит размер больничного в 2026 году
На сумму выплат влияют три показателя: средняя заработная плата работника, страховой стаж и количество календарных дней болезни. Статья 17 Закона Украины «Об общеобязательном государственном социальном страховании» определяет процент выплаты в зависимости от стажа.
- До трех лет стажа - 50% средней зарплаты.
- От трех до пяти лет - 60%.
- От пяти до восьми лет - 70%.
- Свыше восьми лет - 100%.
Отдельно есть категории, которые получают 100% среднего заработка независимо от стажа. Это, в частности, ветераны войны, пострадавшие из-за Чернобыльской катастрофы первой-третьей категорий и другие льготные категории.
Как считают среднюю зарплату для больничного
Для расчета берут заработок за последние 12 календарных месяцев перед месяцем, в котором человек заболел. Если на предприятии работают меньше года, учитывают фактический период, а если меньше календарного месяца - заработок за фактически отработанное время.
Среднедневную зарплату определяют по формуле: общая сумма зарплаты за расчетный период делится на количество календарных дней в этом периоде. Из расчета исключают дни, когда человек не работал по уважительным причинам: предыдущие больничные, отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком, отпуска без сохранения зарплаты и периоды приостановления трудового договора из-за войны.
Если человек работает по совместительству, среднюю зарплату считают отдельно по каждому месту работы.
Пример расчета
Пенсионный фонд приводит такой пример: работник заболел в октябре 2026 года, а его зарплата предыдущие 12 месяцев составляла 20 000 грн в месяц. Общий заработок за этот период - 240 000 грн.
В расчетном периоде было 365 календарных дней, но три из них работник находился на больничном, поэтому эти дни не учитывают. Среднедневную зарплату определяют за 362 дня: 240 000 грн ÷ 362 дня = 662,98 грн.
Если страховой стаж превышает восемь лет, за каждый день болезни начислят эти 662,98 грн. При меньшем стаже сумму уменьшат в соответствии с процентом.
Кто оплачивает больничный
Выплаты по обычному больничному распределяются между работодателем и Пенсионным фондом. Первые пять календарных дней временной нетрудоспособности из-за болезни или травмы, не связанной с производственным несчастным случаем, оплачивает работодатель. С шестого дня средства поступают за счет Пенсионного фонда Украины.
Чтобы получить финансирование, работодатель формирует и подает в Пенсионный фонд заявление-расчет, а после поступления средств выплачивает пособие работнику.
Для отдельных видов больничных правила другие. Например, пособие по уходу за больным ребенком или другим членом семьи финансируют за счет страховых средств с первого дня нетрудоспособности.
Какие ограничения действуют в 2026 году
Для работников, которые в течение 12 месяцев перед страховым случаем имеют стаж менее шести месяцев, действует отдельное ограничение. Им больничные считают из фактической зарплаты, но сумма выплаты в месяц не может превышать минимальную зарплату, установленную на момент болезни.
В 2026 году минимальная зарплата составляет 8 647 грн. Поэтому максимальный среднедневной показатель для такого расчета - около 284,07 грн (8 647 грн ÷ 30,44).
Также действует общее ограничение: сумма больничных в месяц не может превышать максимальную величину базы начисления единого социального взноса.
Как самому проверить начисление
Чтобы убедиться в правильности выплаты, работнику стоит знать свой страховой стаж и среднюю зарплату за расчетный период. Расчет делает работодатель, но проверить сумму можно по простой формуле: среднедневная зарплата умножается на процент в зависимости от стажа и на количество дней болезни.
Окончательная сумма больничного зависит от зарплаты, страхового стажа, длительности нетрудоспособности и установленных законом ограничений.
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