Розмір лікарняних у 2026 році залежить від середньої зарплати та страхового стажу: виплата може становити від 50% до 100% заробітку. Розповідаємо, як самостійно порахувати суму та хто оплачує дні хвороби.

Пенсійна реформа в Україні торкнеться виплат уже з 2027 року, але є суми, які українці отримують просто зараз. Розмір лікарняного у 2026 році залежить від середньої заробітної плати працівника та його страхового стажу: залежно від кількості років, за які сплачувалися внески, людина може отримати від 50% до 100% середнього заробітку.

Водночас для працівників із невеликим стажем діють окремі обмеження. Перші п'ять днів звичайної хвороби оплачує роботодавець, решту - Пенсійний фонд України. Як саме рахують лікарняний і на що звернути увагу, розповідаємо далі за даними законодавства та Пенсійного фонду.

Від чого залежить розмір лікарняного у 2026 році

На суму виплат впливають три показники: середня заробітна плата працівника, страховий стаж і кількість календарних днів хвороби. Стаття 17 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» визначає відсоток виплати залежно від стажу.

До трьох років стажу - 50% середньої зарплати.

Від трьох до п'яти років - 60%.

Від п'яти до восьми років - 70%.

Понад вісім років - 100%.

Окремо є категорії, які отримують 100% середнього заробітку незалежно від стажу. Це, зокрема, ветерани війни, постраждалі через Чорнобильську катастрофу першої-третьої категорій та інші пільгові категорії.

Як рахують середню зарплату для лікарняного

Для розрахунку беруть заробіток за останні 12 календарних місяців перед місяцем, у якому людина захворіла. Якщо на підприємстві працюють менше року, враховують фактичний період, а якщо менше календарного місяця - заробіток за фактично відпрацьований час.

Середньоденну зарплату визначають за формулою: загальна сума зарплати за розрахунковий період ділиться на кількість календарних днів у цьому періоді. Із розрахунку виключають дні, коли людина не працювала з поважних причин: попередні лікарняні, відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустки для догляду за дитиною, відпустки без збереження зарплати та періоди призупинення трудового договору через війну.

Якщо людина працює за сумісництвом, середню зарплату обчислюють окремо за кожним місцем роботи.

Приклад розрахунку

Пенсійний фонд наводить такий приклад: працівник захворів у жовтні 2026 року, а його зарплата попередні 12 місяців становила 20 000 грн на місяць. Загальний заробіток за цей період - 240 000 грн.

У розрахунковому періоді було 365 календарних днів, але три з них працівник перебував на лікарняному, тому ці дні не враховують. Середньоденну зарплату визначають за 362 дні: 240 000 грн ÷ 362 дні = 662,98 грн.

Якщо страховий стаж перевищує вісім років, за кожен день хвороби нарахують ці 662,98 грн. За меншого стажу суму зменшать відповідно до відсотка.

Хто оплачує лікарняний

Виплати за звичайним лікарняним розподіляються між роботодавцем і Пенсійним фондом. Перші п'ять календарних днів тимчасової непрацездатності через хворобу або травму, не пов'язану з виробничим нещасним випадком, оплачує роботодавець. Із шостого дня кошти надходять за рахунок Пенсійного фонду України.

Щоб отримати фінансування, роботодавець формує та подає до Пенсійного фонду заяву-розрахунок, а після надходження коштів виплачує допомогу працівникові.

Для окремих видів лікарняних правила інші. Наприклад, допомогу у зв'язку з доглядом за хворою дитиною або іншим членом сім'ї фінансують за рахунок страхових коштів із першого дня непрацездатності.

Які обмеження діють у 2026 році

Для працівників, які протягом 12 місяців перед страховим випадком мають стаж менше ніж шість місяців, діє окреме обмеження. Їм лікарняні рахують із фактичної зарплати, але сума виплати на місяць не може перевищувати мінімальну зарплату, встановлену на момент хвороби.

У 2026 році мінімальна зарплата становить 8 647 грн. Тому максимальний середньоденний показник для такого розрахунку - близько 284,07 грн (8 647 грн ÷ 30,44).

Також діє загальне обмеження: сума лікарняних на місяць не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного соціального внеску.

Як самому перевірити нарахування

Щоб переконатися в правильності виплати, працівнику варто знати свій страховий стаж і середню зарплату за розрахунковий період. Розрахунок робить роботодавець, але перевірити суму можна за простою формулою: середньоденна зарплата множиться на відсоток залежно від стажу і на кількість днів хвороби.

Остаточна сума лікарняного залежить від зарплати, страхового стажу, тривалості непрацездатності та встановлених законом обмежень.

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