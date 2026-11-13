Подорожание газа и света в Украине не единственная проблема. Платежки за распределение газа приходят даже тогда, когда газом никто не пользуется, - оператор «Газмережі» объяснил, почему так происходит и можно ли полностью остановить эти начисления.

Главная причина в том, что потребитель платит не за объем потребленного газа, а за сам факт доступа к газовой инфраструктуре и ее поддержание в рабочем состоянии. Пока объект подключен к газораспределительной сети, а договор распределения природного газа остается действующим, счета будут формироваться и дальше.

Начисления продолжатся, даже если газоснабжение временно прекращено или газовое оборудование опломбировано. Базой для расчета является объем топлива, который семья использовала за прошлый газовый год - период с 1 октября по 30 сентября.

Если за это время счетчик показал ноль или объем оказался ниже установленного предела, специалисты применяют минимальную годовую заказанную мощность. Она зависит от имеющегося в помещении оборудования:

  • 39 кубометров - использование газа только для приготовления пищи;
  • 126 кубометров - для приготовления пищи и подогрева воды;
  • 314 кубометров - для отопления и небытовых потребителей.

газ, газовый котел

Отдельно предусмотрен случай, когда газоснабжение полностью перекрыто для всего объекта бытового потребителя. Тогда минимальный годовой показатель мощности фиксируют на уровне 39 кубометров. Полученный годовой объем умножают на тариф и делят на 12 равных частей, которые и отображаются в ежемесячных квитанциях.

Полностью остановить начисления возможно. Для этого нужно расторгнуть договор распределения газа. Собственник имущества или человек с официальной доверенностью должен обратиться с заявлением в региональный Центр обслуживания клиентов «Газмереж».

Важный нюанс: плату за распределение начислят за весь полный календарный месяц, в котором зафиксировали юридическое прекращение действия соглашения. Поэтому оператор советует сначала просчитать финансовую целесообразность такого шага.

«Перед подачей заявления рекомендуем уточнить в своем филиале порядок расторжения договора, технические условия отключения и будущего восстановления распределения газа, а также стоимость соответствующих работ. В некоторых случаях сохранение минимального платежа может быть выгоднее последующего повторного подключения», - отметил оператор.

Как прекратить начисления: пошагово

  • Обратитесь в региональный Центр обслуживания клиентов «Газмереж».
  • Подайте заявление о расторжении договора распределения природного газа.
  • Уточните в филиале порядок отключения, технические условия и стоимость работ.
  • Учтите, что плату начислят за весь полный календарный месяц, в котором зафиксировали прекращение соглашения.

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