Оператор «Газмережі» объяснил, почему платежки за распределение газа приходят даже без потребления и как полностью остановить начисления, расторгнув договор распределения.

Подорожание газа и света в Украине не единственная проблема. Платежки за распределение газа приходят даже тогда, когда газом никто не пользуется, - оператор «Газмережі» объяснил, почему так происходит и можно ли полностью остановить эти начисления.

Главная причина в том, что потребитель платит не за объем потребленного газа, а за сам факт доступа к газовой инфраструктуре и ее поддержание в рабочем состоянии. Пока объект подключен к газораспределительной сети, а договор распределения природного газа остается действующим, счета будут формироваться и дальше.

Начисления продолжатся, даже если газоснабжение временно прекращено или газовое оборудование опломбировано. Базой для расчета является объем топлива, который семья использовала за прошлый газовый год - период с 1 октября по 30 сентября.

Если за это время счетчик показал ноль или объем оказался ниже установленного предела, специалисты применяют минимальную годовую заказанную мощность. Она зависит от имеющегося в помещении оборудования:

39 кубометров - использование газа только для приготовления пищи;

126 кубометров - для приготовления пищи и подогрева воды;

314 кубометров - для отопления и небытовых потребителей.

Отдельно предусмотрен случай, когда газоснабжение полностью перекрыто для всего объекта бытового потребителя. Тогда минимальный годовой показатель мощности фиксируют на уровне 39 кубометров. Полученный годовой объем умножают на тариф и делят на 12 равных частей, которые и отображаются в ежемесячных квитанциях.

Полностью остановить начисления возможно. Для этого нужно расторгнуть договор распределения газа. Собственник имущества или человек с официальной доверенностью должен обратиться с заявлением в региональный Центр обслуживания клиентов «Газмереж».

Важный нюанс: плату за распределение начислят за весь полный календарный месяц, в котором зафиксировали юридическое прекращение действия соглашения. Поэтому оператор советует сначала просчитать финансовую целесообразность такого шага.

«Перед подачей заявления рекомендуем уточнить в своем филиале порядок расторжения договора, технические условия отключения и будущего восстановления распределения газа, а также стоимость соответствующих работ. В некоторых случаях сохранение минимального платежа может быть выгоднее последующего повторного подключения», - отметил оператор.

Как прекратить начисления: пошагово

Обратитесь в региональный Центр обслуживания клиентов «Газмереж».

Подайте заявление о расторжении договора распределения природного газа.

Уточните в филиале порядок отключения, технические условия и стоимость работ.

Учтите, что плату начислят за весь полный календарный месяц, в котором зафиксировали прекращение соглашения.

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