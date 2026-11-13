Оператор «Газмережі» пояснив, чому платіжки за розподіл газу надходять навіть без споживання і як повністю зупинити нарахування, розірвавши договір розподілу.

Подорожчання газу і світла в Україні не єдина проблема. Платіжки за розподіл газу надходять навіть тоді, коли газом ніхто не користується, - оператор «Газмережі» пояснив, чому так відбувається і чи можна повністю зупинити ці нарахування.

Головна причина в тому, що споживач платить не за обсяг спожитого газу, а за сам факт доступу до газової інфраструктури та її підтримку в робочому стані. Поки об'єкт приєднаний до газорозподільної мережі, а договір розподілу природного газу залишається чинним, рахунки формуватимуться й надалі.

Нарахування триватимуть, навіть якщо газопостачання тимчасово припинене або газове обладнання опломбоване. Базою для розрахунку є обсяг палива, який родина використала за минулий газовий рік - період з 1 жовтня по 30 вересня.

Якщо за цей час лічильник показав нуль або обсяг виявився нижчим за встановлену межу, фахівці застосовують мінімальну річну замовлену потужність. Вона залежить від наявного в помешканні обладнання:

39 кубометрів - використання газу лише для приготування їжі;

126 кубометрів - для приготування їжі та підігріву води;

314 кубометрів - для опалення та непобутових споживачів.

Окремо передбачено випадок, коли газопостачання повністю перекрите для всього об'єкта побутового споживача. Тоді мінімальний річний показник потужності фіксують на рівні 39 кубометрів. Отриманий річний обсяг множать на тариф і ділять на 12 рівних частин, які й відображаються в щомісячних квитанціях.

Повністю зупинити нарахування можливо. Для цього потрібно розірвати договір розподілу газу. Власник майна або людина з офіційним дорученням має звернутися із заявою до регіонального Центру обслуговування клієнтів «Газмереж».

Важливий нюанс: плату за розподіл нарахують за весь повний календарний місяць, у якому зафіксували юридичне припинення дії угоди. Тому оператор радить спершу прорахувати фінансову доцільність такого кроку.

«Перед поданням заяви рекомендуємо уточнити у своїй філії порядок розірвання договору, технічні умови від'єднання та майбутнього відновлення розподілу газу, а також вартість відповідних робіт. У деяких випадках збереження мінімального платежу може бути вигіднішим за подальше повторне приєднання», - зазначив оператор.

Як припинити нарахування: покроково

Зверніться до регіонального Центру обслуговування клієнтів «Газмереж».

Подайте заяву про розірвання договору розподілу природного газу.

Уточніть у філії порядок від'єднання, технічні умови та вартість робіт.

Врахуйте, що плату нарахують за весь повний календарний місяць, у якому зафіксували припинення угоди.

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