Трудоспособных переселенцев, получающих помощь на проживание, но не работающих и не ставших на учет в центре занятости, могут оставить без выплат. Рассказываем, кого это не коснется и как сохранить деньги.

Соцпомощь в Украине будут предоставлять по новым правилам - трудоспособные переселенцы, получающие деньги на проживание, но при этом не работающие и не состоящие на учете в центре занятости, рискуют потерять выплату.

Об этом рассказала представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ольга Алтунина. По ее словам, норма касается именно трудоспособных людей. Если вовремя не принять меры для трудоустройства, государственную поддержку приостановят.

Кого новые правила не коснутся

Формальное невыполнение требования о трудоустройстве не всегда означает потерю помощи. Для ряда категорий людей предусмотрены исключения, и выплату им не прекратят.

Ухаживают за маленькими детьми.

Ухаживают за человеком с инвалидностью или лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

Являются нетрудоспособными.

Также при принятии решения учитывают другие обстоятельства семьи. Поэтому если семья оказалась в сложной ситуации, это могут принять во внимание.

Как стать на учет и не потерять деньги

Зарегистрироваться безработным можно онлайн через портал «Дія», выбрав услугу «Получение статуса безработного». Для переселенцев, которые не успели забрать документы при выезде из дома, действует упрощенная форма заявления.

Она не требует сразу полного пакета документов и даже электронной подписи. Но есть важное условие - после подачи упрощенного заявления нужно в течение 30 рабочих дней обратиться в центр занятости, иначе статус безработного могут отменить.

Что делать, если выплату уже остановили

В центре занятости можно получить помощь с поиском вакансий или пройти профессиональное обучение. Если же деньги на карточку уже перестали поступать, Алтунина советует обратиться в Пенсионный фонд - там выяснят причину и проверят, можно ли выплату восстановить.

Задержка выплат не всегда означает потерю права на помощь. По разъяснениям Пенсионного фонда, чаще всего причина в технических сбоях, и средства все равно начисляют.

Безработные переселенцы, состоящие на учете, имеют право дополнительно получить государственную социальную помощь малообеспеченным семьям, если среднемесячный доход семьи ниже прожиточного минимума. Оформить ее можно через вебпортал Пенсионного фонда, мобильное приложение или уполномоченных лиц местного совета.

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