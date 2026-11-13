Працездатних переселенців, які отримують допомогу на проживання, але не працюють і не стали на облік у центрі зайнятості, можуть залишити без виплат. Розповідаємо, кого це не торкнеться та як зберегти гроші.

Соцдопомогу в Україні надаватимуть за новими правилами - працездатні переселенці, які отримують гроші на проживання, але при цьому не працюють і не перебувають на обліку в центрі зайнятості, ризикують втратити виплату.

Про це розповіла представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ольга Алтуніна. За її словами, норма стосується саме працездатних людей. Якщо вчасно не вжити заходів для працевлаштування, державну підтримку призупинять.

Кого нові правила не торкнуться

Формальне невиконання вимоги про працевлаштування не завжди означає втрату допомоги. Для низки категорій людей передбачені винятки, і виплату їм не припинять.

Доглядають за маленькими дітьми.

Доглядають за людиною з інвалідністю або особою, яка потребує постійного догляду.

Є непрацездатними.

Також під час ухвалення рішення враховують інші обставини сім'ї. Тож якщо родина опинилася у складній ситуації, це можуть взяти до уваги.

Як стати на облік і не втратити гроші

Зареєструватися безробітним можна онлайн через портал «Дія», обравши послугу «Отримання статусу безробітного». Для переселенців, які не встигли забрати документи під час виїзду з дому, діє спрощена форма заяви.

Вона не вимагає одразу повного пакета документів і навіть електронного підпису. Але є важлива умова - після подання спрощеної заяви потрібно протягом 30 робочих днів звернутися до центру зайнятості, інакше статус безробітного можуть скасувати.

Що робити, якщо виплату вже зупинили

У центрі зайнятості можна отримати допомогу з пошуком вакансій або пройти професійне навчання. Якщо ж гроші на картку вже перестали надходити, Алтуніна радить звернутися до Пенсійного фонду - там з'ясують причину і перевірять, чи можна виплату відновити.

Затримка виплат не завжди означає втрату права на допомогу. За роз'ясненнями Пенсійного фонду, найчастіше причина в технічних збоях, і кошти однаково нараховують.

Безробітні переселенці, які стоять на обліку, мають право додатково отримати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям, якщо середньомісячний дохід родини менший за прожитковий мінімум. Оформити її можна через вебпортал Пенсійного фонду, мобільний застосунок або уповноважених осіб місцевої ради.

Раніше Politeka повідомляла, кому відмовлять у виплатах при 100 000 гривень на рахунках.

Також Politeka повідомляла, як зміняться виплати з 2027 року.