Отдельным пенсионерам Пенсионный фонд назначает 100% скидку на оплату жилья и коммунальных услуг. Рассказываем, кому именно доступна такая льгота, какой доход учитывают и как ее оформить.

Льготы и субсидии на коммуналку в Украине могут покрывать до 100% расходов на жилищно-коммунальные услуги. Отдельным пенсионерам Пенсионный фонд назначает полную скидку на оплату жилья и коммуналки, однако сам факт выхода на пенсию такого права не дает.

Речь идет о профессиональной льготе для людей, которые до выхода на пенсию работали в сельской местности по определенным профессиям. В 2026 году для назначения скидки учитывают еще и доход семьи - он не должен превышать 4660 гривен на одного человека в месяц.

Кто может получить 100% скидку на коммуналку

Право на полную льготу имеют пенсионеры, которые до назначения выплат работали в селе по одной из таких профессий:

педагогические работники;

медицинские и фармацевтические работники;

специалисты по защите растений;

работники музеев и библиотек;

работники государственных и коммунальных учреждений культуры;

работники учебных заведений в сфере культуры.

Но одной профессии недостаточно. Пенсионер должен иметь не менее трех лет стажа по соответствующей специальности и на момент выхода на пенсию работать именно на должности, дающей право на льготу.

Еще одно обязательное условие - проживание в сельской местности после выхода на пенсию. Если человек переезжает в город, право на профессиональную льготу он теряет.

Какой доход позволяет получить льготу

Пенсионный фонд учитывает среднемесячный совокупный доход семьи за предыдущие шесть месяцев в расчете на одного человека. Предельный показатель в 2026 году - 4660 гривен в месяц.

Если среднемесячный доход превышает эту сумму, профессиональную льготу не назначат. Важно: скидка предоставляется лично пенсионеру, а не всем членам его семьи.

Льготу назначают на 12 месяцев. Если человек уже получал такую помощь, в 2026 году Пенсионный фонд может автоматически проверить его право на следующий период по имеющимся сведениям о доходах.

Как оформить 100% скидку на коммуналку

Для оформления профессиональной льготы пенсионеру нужно подтвердить стаж по соответствующей специальности и проживание в сельской местности. Понадобятся такие документы:

заявление о предоставлении льготы;

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

справка или записи в трудовой книжке о необходимом стаже;

документы, подтверждающие проживание в сельской местности.

Обратиться можно в сервисный центр Пенсионного фонда, через ЦНАП или уполномоченных представителей местного совета. Документы также принимают по почте и в электронном формате.

Оформить помощь можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда или портал «Дія». Если сведений о пенсионере еще нет в Реестре лиц, имеющих право на льготы, сначала нужно подать заявление о внесении данных с подтверждающими документами.

Что делать, если доход превышает предел

Пенсионеры, которые не подпадают под профессиональную льготу из-за высокого дохода, могут обратиться за жилищной субсидией. Ее размер определяют индивидуально - с учетом доходов домохозяйства, расходов на коммуналку и других критериев.

Чтобы получить субсидию с начала отопительного сезона 2026-2027 годов, заявление нужно подать до 30 ноября 2026 года включительно. Если обратиться позже, выплаты назначат с месяца подачи документов.

Отдельно предусмотрена субсидия на приобретение твердого топлива, в том числе дров. Ею могут воспользоваться домохозяйства, которые отапливают жилье исключительно печным способом и соответствуют критериям назначения помощи.

Какие еще льготы на коммуналку имеют пенсионеры

Кроме профессиональной льготы, пенсионеры могут получать скидки на оплату коммунальных услуг по другим статусам, причем без учета доходов семьи:

100% скидка - для лиц с инвалидностью вследствие войны I, II и III групп;

75% скидка - для участников боевых действий и пострадавших участников Революции Достоинства;

50% скидка - для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, а также Защитников и Защитниц Украины.

Все такие скидки рассчитывают в пределах установленной социальной нормы жилья и нормативов потребления коммунальных услуг. Поэтому даже 100% льгота не обязательно покроет все фактические расходы домохозяйства.

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