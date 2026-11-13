Окремим пенсіонерам Пенсійний фонд призначає 100% знижку на оплату житла і комунальних послуг. Розповідаємо, кому саме доступна така пільга, який дохід беруть до уваги та як її оформити.

Пільги та субсидії на комуналку в Україні можуть покривати до 100% витрат на житлово-комунальні послуги. Окремим пенсіонерам Пенсійний фонд призначає повну знижку на оплату житла і комуналки, однак сам факт виходу на пенсію такого права не дає.

Йдеться про професійну пільгу для людей, які до виходу на пенсію працювали у сільській місцевості за певними професіями. У 2026 році для призначення знижки враховують ще й дохід сім'ї: він не має перевищувати 4660 гривень на одну особу на місяць.

Хто може отримати 100% знижку на комуналку

Право на повну пільгу мають пенсіонери, які до призначення виплат працювали в селі за однією з таких професій:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв і бібліотек;

працівники державних та комунальних закладів культури;

працівники навчальних закладів у сфері культури.

Але самої професії недостатньо. Пенсіонер має мати не менше трьох років стажу за відповідним фахом і на момент виходу на пенсію працювати саме на посаді, що дає право на пільгу.

Ще одна обов'язкова умова - проживання в сільській місцевості після виходу на пенсію. Якщо людина переїжджає в місто, право на професійну пільгу вона втрачає.

Який дохід дозволяє отримати пільгу

Пенсійний фонд бере до уваги середньомісячний сукупний дохід сім'ї за попередні шість місяців у розрахунку на одну особу. Граничний показник у 2026 році - 4660 гривень на місяць.

Якщо середньомісячний дохід перевищує цю суму, професійну пільгу не призначать. Важливо: знижка надається особисто пенсіонеру, а не всім членам його сім'ї.

Пільгу призначають на 12 місяців. Якщо людина вже отримувала таку допомогу, у 2026 році Пенсійний фонд може автоматично перевірити її право на наступний період за наявними відомостями про доходи.

Як оформити 100% знижку на комуналку

Для оформлення професійної пільги пенсіонеру потрібно підтвердити стаж за відповідним фахом і проживання в сільській місцевості. Знадобляться такі документи:

заява про надання пільги;

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідка або записи в трудовій книжці про необхідний стаж;

документи, що підтверджують проживання в сільській місцевості.

Звернутися можна до сервісного центру Пенсійного фонду, через ЦНАП або уповноважених представників місцевої ради. Документи також приймають поштою та в електронному форматі.

Оформити допомогу можна через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду або портал «Дія». Якщо відомостей про пенсіонера ще немає в Реєстрі осіб, які мають право на пільги, спершу треба подати заяву про внесення даних із підтвердними документами.

Що робити, якщо дохід перевищує межу

Пенсіонери, які не підпадають під професійну пільгу через високий дохід, можуть звернутися за житловою субсидією. Її розмір визначають індивідуально - з урахуванням доходів домогосподарства, витрат на комуналку та інших критеріїв.

Щоб отримати субсидію з початку опалювального сезону 2026-2027 років, заяву потрібно подати до 30 листопада 2026 року включно. Якщо звернутися пізніше, виплати призначать із місяця подання документів.

Окремо передбачена субсидія на придбання твердого палива, зокрема дров. Нею можуть скористатися домогосподарства, які опалюють житло виключно пічним способом і відповідають критеріям призначення допомоги.

Які ще пільги на комуналку мають пенсіонери

Крім професійної пільги, пенсіонери можуть отримувати знижки на оплату комунальних послуг за іншими статусами, причому без урахування доходів сім'ї:

100% знижка - для осіб з інвалідністю внаслідок війни I, II і III груп;

75% знижка - для учасників бойових дій та постраждалих учасників Революції Гідності;

50% знижка - для членів сімей загиблих або померлих ветеранів війни, а також Захисників і Захисниць України.

Усі такі знижки розраховують у межах встановленої соціальної норми житла і нормативів споживання комунальних послуг. Тому навіть 100% пільга не обов'язково покриє всі фактичні витрати домогосподарства.

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