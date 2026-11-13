Размер пенсии зависит от того, какие годы работы учтет Пенсионный фонд. Закон позволяет самостоятельно выбрать самые выгодные пять лет - и это может заметно увеличить ежемесячную выплату.

Размер пенсии зависит от зарплаты за лучшие годы. Украинцы, которые хорошо зарабатывали в 1990-х, могут увеличить выплату, если самостоятельно выберут самые выгодные пять лет для расчета.

Пенсию считают на основе индивидуального коэффициента заработка. Это соотношение вашей зарплаты к средней по стране за тот же период. Чем выше коэффициент, тем больше выплата.

По умолчанию Пенсионный фонд учитывает зарплату за весь страховой период, начиная с 1 июля 2000 года. Но статья 40 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» позволяет дополнительно учесть любые 60 календарных месяцев работы подряд до 30 июня 2000 года включительно.

Именно эти 60 месяцев и есть теми пятью годами, которые можно выбрать самостоятельно. Если в 1990-х у вас была высокая официальная зарплата, эти годы могут дать значительно лучший коэффициент, чем более поздние периоды.

Как подтвердить выгодные годы

Просто заявить о высокой зарплате недостаточно. Нужна справка о заработной плате за выбранные 60 месяцев, выданная на основе первичных документов: ведомостей, лицевых счетов, приказов.

Если предприятие уже не работает, справку можно получить в архиве, куда передали документы. Данные должны подтверждаться документально, а не только со слов.

Что делать, если ПФУ отказал

Пенсионный фонд может не учесть выгодные годы, если документы оформлены с ошибками или вызывают сомнение. В таком случае порядок действий такой:

подайте письменное заявление в территориальный орган ПФУ и получите официальный письменный ответ;

если отказ безоснователен, обратитесь с жалобой в главное управление ПФУ в вашей области;

если и это не помогло, решение можно обжаловать в административном суде.

Важно: если расчет по выгодным годам дает меньшую пенсию, чем по общему периоду, ПФУ применит более выгодный для вас вариант. Обращаться стоит только тогда, когда старые годы действительно улучшают коэффициент.

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